Китайское радио расскажет о Януковиче на 61-м языке мира

Международное радио Китая будет освещать государственный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в КНР на 61-м языке стран мира.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Юрий КОСТЕНКО в интервью газете “День” (№148 за 19 августа).

“Первое, что будет достигнуто в результате государственного визита Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в КНР, так это четкий и выразительный сигнал и китайским партнерам, и всему миру, что наше государство воспринимает Китай как очень весомый фактор международной политики в современном мире, как образец успешного динамичного развития экономики и общества, как стратегического партнера и дружеской нам нации”, - заявил дипломат.

Кроме этого, по словам Ю.КОСТЕНКО, в совместном заявлении о всестороннем повышении украинско-китайских отношений, дружбы и сотрудничества и в документе об основных направлениях двусторонних отношений на ближайшие годы, которые планируются сторонам к подписанию в Пекине, со стороны КНР будет подтверждено данные еще в первой половине 90-х годов прошлого века гарантии неприменения ядерного оружия против Украины.

“В этих важных политических документах будут зафиксированы краеугольные принципы нашего взаимодействия на международной арене. В частности, речь идет о защите государственного суверенитета и территориальной целостности, борьбе с терроризмом, организованной трансграничной преступностью, противодействии распространению материалов и технологий, связанных с созданием оружия массового уничтожения и средств его доставки”, - отметил он.

Относительно экономической составляющей государственного визита Президента Украины, как отметил Ю.КОСТЕНКО, так “она будет масштабной и существенной”. Кроме подписания ряда соглашений экономического направления, в Пекине и Гонконге пройдут бизнес-форумы с участием представителей ведущих компаний и предприятий Украины и Китая, отметил дипломат.

Кроме этого, сообщил Ю.КОСТЕНКО, активное освещение визита предусмотрено и во время пребывания Президента в Пекине, Шанхае и Гонконге. В частности, с Международным радио Китая достигнута договоренность, что соответствующие материалы будут транслироваться на 61-ом языке стран мира.

“Официальные лица, включая руководство государства, воспринимают Украину как надежного друга и партнера китайского народа. Высоко ценят в Пекине то, что наши позиции практически полностью совпадают по всем главным международным и чувствительным для китайской стороны вопросам. Это дает основания верить, что после государственного визита в КНР Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА наши дружеские отношения обретут уровень стратегического партнерства”, - подытожил посол Украины в Китае.

Как сообщал УНИАН, 2-5 сентября запланирован государственный визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Китайскую Народную Республику и Гонконг.