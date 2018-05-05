Ющенко строил губернаторов и целовал ручку районному руководству

Я не отношусь к тем, кто сомневается в целесообразности круглых столов, которые проводит Президент. Не хочется повторять высокие слова о зарождении гражданского общества, но с помощью таких встреч формулируются позиции лидеров, осуществляется связь элиты и народа, или, как в последнем случае, происходит диалог между центром и регионами. Если говорить о сегодняшней встрече главы государства с губернаторами и главами райгосадминистраций “Украина: региональные акценты”, то она удалась. А особую пикантность ей придал вице-премьер-министр Дмитрий Табачник, который в один из моментов устроил с Президентом взаимную, впрочем доброжелательную, пикетировку (подробнее об этом расскажу чуть позже).

В речи Президент опять сказал о существующем в политике кризисе, завуалировано дал оценку перебежчикам, отдельно прошелся по Конституционному суду. Попросил не оказывать на судей давление, сказал, что Конституционный суд -единственное место, где “решения трансформируются в правовую или неправовую” основу, напомнил, что суд не работал с 2005 года, и многие хотели бы, чтобы его вообще не было, "чтобы он не воскрес". Он пообещал не распускать Верховную Раду и традиционно призвал политические силы к диалогу.

Президент готовился. Он знал количество школ, где нет компьютеров, перечислял области, школьные туалеты в которых расположены на улице, или где нет спортивных площадок. Он вспоминал, где нет фельдшерско-акушерских пунктов или освещения в амбулаториях. При этом Президент, обращался лично к губернаторам, порой строго, подымая палец вверх (досталось даже его любимице Вере Ульянченко), а порой благосклонно, выражая симпатию оригинально. Например, обращался к полтавскому губернатору Валерию Асадчеву: "Ну так сложилось, Валерий".

Виктор Ющенко похвалил родную Сумщину и сказал, что там каждый ученик написал письмо знаменитому и успешному выпускнику какой-то из школ с просьбой подарить школе всего лишь один стеклопакет, поставить одно окно. Не более того, это – принципиально, отметил Президент. (От себя скажу, что этот совет воспринимался вполне нормально, потому что если вторая половина Президента, его жена, смогла на СМС-ках собрать львиную долю на больницу будущего, то уже попросить успешных людей на стеклопакет для родной школы не так уж и тяжело). Почему есть области, в школах которых стоят стеклопакеты, а в некоторых – совсем нет? - спрашивал Президент. - Мы же в одном бюджете...

Отдельной темой прозвучала в выступлении Президента тема усыновления и детских домов семейного типа. Виктор Андреевич долго говорил о том, как это важно. И тут вдруг дал разнарядку, чтобы под Рождество в каждом регионе или области (это прозвучало нечетко) появился еще один детский дом семейного типа и три семьи усыновили ребенка. Признаться, я плохо понимаю, как под такое глубоко личное дело можно давать президентскую разнарядку. Все, что говорил Президент о сиротах, о возможности максимального упрощения и удешевления процедуры усыновления, это – правильно и своевременно. Но как можно заставить создать дом семейного типа, я представляю слабо. Так же как не верю в успех этого дела, если оно из-под палки.

Еще одна тема – забота о людях с ограниченными возможностями. Виктор Андреевич приказал, чтобы до 1 сентября во все органы власти и медицинские учреждения был сделан упрощенный въезд для людей с ограниченными возможностями. Вот так Президент учил районных начальников проводить гуманитарную политику на районном уровне.

Остальные заявленные темы: межбюджетные отношения, тарифы, реформа ЖКХ, - глава государства отдал для выступлений районным руководителям. И главы райгосадминистраций выступали живо. “А давайте так: на одну школу стеклопакеты мы поставим, а на другую – вы, Виктор Андреевич”, - предлагал один из районных начальников (Барвинковская райгосадминистрация, Харьковская область. - Авт). “Ну что это за закон о тендерных закупках? Были у меня два участника, а третьего нет, так мне что самому становиться? Ну нагнули мы лесхозы, выделили они лес, чтоб отапливать зимой в школах”, - эмоционально говорил еще один районный руководитель из Черниговской области. “Вы помните замок, в котором умирала Констанция из "Трех мушкетеров"? Теперь умирает сам замок, - возмущался председатель Олешской райгосадминистрации. - А все потому, что не приняли закон о концессиях исторических достопримечательностей”.

Но сквозной темой выступлений был разговор о возможности ликвидации – неликвидации районных госадминистраций. Как известно, один из шагов административной реформы - отмена райгосадминистраций. То, что чиновники этого не хотят, это – очевидно. Никакая бюрократия – ни хорошая, ни плохая - не даст отмашки на собственную отмену. Главы райгосадминистраций единодушно выражались против таких намерений. Последнее выступление на эту тему районного руководителя из Черкасской области Марии Герасименко вызывало в зале овации, Президент поцеловал героине руку, а вице-премьер посоветовал учиться у нее аргументации. “Если вы замените райгосадминистрации на райисполкомы, не приняв изменений в бюджетный кодекс, мы так и останемся кассой для выплаты бюджетникам. Если будут отменены райгосадминистрации, то это усилит раскол, потому что сейчас в половине райсоветов государства определяют политику “Наша Украина” и БЮТ, а в половине Партия Регионов, поэтому администрации - единственный орган, что их уравновешивает. Если вы отмените райсоветы, то тогда пойдет массовое наступление на глав райгосадминистраций со стороны политических сил в данном районе. Если вы отмените райгосадминистрации, то будет разрушена вертикаль власти, исчезнет игрок, который уравновешивает политические силы в регионе. Может, кому-то и хочется войти в учебник истории, как отцу местного самоуправления, но нужно хорошо взвесить последствия такой отмены. Может тогда вместо Кабинета министров создадим центральный исполком Верховной Рады?” – говорила без всякой бумажки красавица и умница с Черкащины.

Резюмировал это и остальные выступления Дмитрий Табачник. Кстати, на протяжении встречи Президент не очень справедливо заметил, что Дмитрий Владимирович ничего не записывает за ораторами. Впрочем, вице-премьер сначала поблагодарил, что его пригласили на встречу и мягко заметил, что он следил за всеми выступлениями.

Вам не нравится закон о тендерных закупках?- переспрашивал Табачник. Плохой закон, его создали депутаты всех пяти фракций в парламенте еще в прошлом созыве. Кабмин работает над внесением изменений в него. Вам не нравится формульный подход при создании местных бюджетов? - Но это творение известного экономиста современности Виктора Михайловича (помянул Табачник незлым тихим словом Пинзеника). Вы говорите, что нельзя отменять райгосадминистрации? - Я будто помолодел на двадцать лет, так же когда-то выступали коммунисты и говорили, что без райкомов партии нет Украины. Нет другого пути в Европу, как путь через административно-территориальную реформу. И будут создаваться какие-то префектуры, и нет угрозы в том, чтоб объединять районы, хотя, согласен, границы областей лучше не двигать”, - заключил Дмитрий Табачник. В принципе, вице-премьер слушал все доклады, выступал интересно, но гнул свою линию, на продолжение реформы... “Так хорошо начал, и так закончил...”, - с улыбкой отозвался на его выступление Президент, имея в виду, что Дмитрий Владимирович почти пообещал продолжение реформы, со всеми последствиями, включая трансформации с райгосадминистрациями.

Последним на встрече опять выступил Виктор Андреевич, который объявил, что будет создаваться группа, которая проработает все представленные главами райгосадминистраций предложения. Встреча длилась почти четыре часа. Она была демократичной, и благодаря хотя бы этому ее можно считать плодотворной.

За это время украинцы увидели в одном президиуме члена правительства и Президента, услышали, что не будет досрочных выборов и будет создана Конституционная комиссия. Напрашивается вывод о робкой политической стабилизации в стране.

Маша Мищенко