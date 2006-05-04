Черновецкий взял себе советника

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил своим внештатным советником президента Украинской аграрной конфедерации Леонида КОЗАЧЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В этой должности Л.КОЗАЧЕНКО будет заниматься вопросами привлечения инвестиций в развитие г. Киева, обеспечения столицы продовольствием, налаживания взаимодействия с общественными организациями и др.

Как сообщал УНИАН, экс-вице-премьер-министр по вопросам АПК Л.КОЗАЧЕНКО является внештатным советником Президента Украины (с 02.2006).