Российский публицист Рыклин: Опасно, если Янукович будет повторять Путина

Думаю, со свободной прессой у вас будут проблемы… Медведев говорит много слов, но ничего не делает: налицо ужесточение внутренней политики на фоне либеральной риторики…

Александр Рыклин – редактор популярного российского оппозиционного издания «Ежедневный журнал», авторами которого являются многие прогрессивно мыслящие российские публицисты, политики и писатели. Господин Рыклин ответил на наши вовпрсы.

Недавно исполнилось два года российско-грузинской войны. Что приобрела Россия в Южной Осетии? Стоила ли овчинка выделки?

Россия приобрела головную боль в Южной Осетии, ничего больше. Чудовищная история… Очередная попытка поиграть мускулами закончится, скорее всего, большой панамой. Абсолютно очевидно, что деньги там разворовываются, никакого эффективного менеджмента наладить невозможно. Чиновников, которые присылаются Москвой, местные чиновники игнорируют. И это не путинская история, это уже медведевская.

По поводу Медведева – Путина. Российский социологический Левада-центрдает интересное сравнение. Сторонниками Путина, по мнению социологов, чаще являются женщины, со средним образованием, а кандидатура Медведева находит чаще поддержку у женщин со средним специальным образованием. Почему за Путина голосуют дамы без образования, а за Медведева со средним специальным образованием?

Я даже боюсь предположить, за кого будут голосовать те, кто получил высшее образование. Честно признаюсь, меня эта социология не очень интересует. Я не вижу существенной разницы между Путиным и Медведевым. По-человечески она есть, но в политическом смысле Медведев говорит много слов и ничего не делает – в том плане, о котором мы говорим. Он пока еще никак не зарекомендовал себя – как самостоятельный лидер государства. Никак. Ни одного поступка. Если посмотреть на внутриполитическую практику, то налицо ужесточение, пусть на фоне либеральной риторики, большого количества разных слов, внутренней политики.

Мнения независимых российских экспертов о том, как правильно разрулить ситуацию в Чечне иногда кардинально различаются. Что, по-вашему, нужно делать с Чечней?

Сегодня есть проблема всего Северного Кавказа, а не только Чечни. И у этого вопроса нет простого ответа. Я не думаю, что кто-нибудь из независимых наблюдателей и аналитиков сегодня скажет, каково правильное решение этого вопроса. Что делать с Чечней?.. А что в Дагестане сегодня проще? А в Ингушетии, в Карачаево-Черкессии?

Но разве ситуации в этих республиках не производные ситуации в Чечне?

Это уже такая производная, когда не имеет значения, от чего она производная. Сегодня считается, с точки зрения оперативной информации, что ситуация в Чечне спокойнее, чем в Дагестане или Ингушетии. Это если смотреть на сводки.

Но да, изначально то, что происходит, – это чеченизация всей ситуации на Северном Кавказе. Но ситуация пошла так далеко и она пустила такие корни, что сложно сказать, где выход. У меня нет мнения – что лучше: предоставить независимость Северному Кавказу или ужесточить там политику. Я давно не был в Чечне, чтобы высказывать подобные мнения. Для этого необходимо бывать там.

После серьезных пожаров руководство РФ пообещало к 1 ноября построить погорельцам новые дома. Это реально?

Чего-то построят… То, что построят, – увидим, то, чего не построят, – не увидим. Масштаб пожаров чудовищный. Мы просто не очень это осознаем. И большой надежды на электронную российскую прессу нет – мы понимаем, насколько она ангажирована.

Ситуация с пожарами очень тяжелая. Похоже, она начинает исправляться. Но что происходит? Какие-то греческие, итальянские самолеты гасят пожары. Что это, не хватает своих самолетов? Значит, не хватает, значит, ситуация критическая…

Ваш премьер-министр Путин недавно с самолета самолично гасил пожары. А, учитывая, как новое украинское руководство имитирует российские решения, я с тревогой думаю, не полезет ли Янукович в самолет гасить какой-нибудь торфяник…

Повторить за Путиным пожаротушение – это ерунда. Опасно, что Янукович будет повторять за Путиным более серьезные вещи. Думаю, что со свободной прессой у вас будут проблемы. Люди такого формата, как Янукович, очень быстро понимают, что их главный враг – это свободная пресса.

Россия вкладывает в Сухуми, вкладывает в Чечню. Вкладывает в обходные газопроводы. Насколько эти вложения обеспечивают статусность «великой державы»?

Хорошо быть президентом «великой державы», пока растет цена на нефть.

Но уже тяжелее… Уже приходится тратить накопленное. Потому что крайне низкий уровень менеджмента по стране. Когда-то мы жили при десяти-двенадцати долларах за баррель. А теперь 70-80 не хватает.

Александр, православная церковь в последние годы в России прошла тот путь, который пытается предложить также украинской церкви. Это получение остатков некогда своей, а сейчас музейной собственности, введение церковного образования. Имели ли успех эти инициативы в России?

Налицо определенная клерикализация общества. Религиозное образование и передача музейных комплексов – это часть процесса. Мне этот процесс не очень нравится. У меня большие претензии к нынешней патриархии. Мне не кажется, что новый патриарх существенно отличается от старого...

Как пережить нынешнее сворачивание свобод?

Я бы мог сказать, что надо быть честным со своим читателем. Но мне повезло, что у меня в руках журнал, и мы сохранили возможность быть честными. К сожалению, такая возможность есть далеко не у всех.

Беседовала Елена Мигачева