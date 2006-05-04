Регионы требуют гарантий

Объявлен перерыв до 15.00 5 мая в заседании рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель блока «Наша Украина» Вячеслав КОВАЛЬ, который является членом этой рабочей группы.

Он отметил, что этот перерыв объявлен для того, чтобы провести консультации между политическими силами.

Представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ отметил, что представители его партии требовали гарантий от политических партнеров, что завтра будет обеспечена явка их представителей, включенных в рабочую группу.

По его словам, на сегодняшнее заседание явились 22 из 31 члена рабочей группы. Н.АЗАРОВ отметил, что «Наша Украина» и БЮТ объясняли неявку на заседание рабочей группы своих представителей техническими причинами. Он считает, что происходит затягивание процесса со стороны данных политических сил. По его словам, речь идет об «организационной беспомощности» этих политических сил. Он сказал, что, в принципе, согласно Регламенту Верховной Рады Украины, достаточно было и этих 22 представителей, чтобы провести первое организационное заседание.

Как сообщал УНИАН, в рабочую группу по подготовке первой сессии новоизбранной Верховной Рады вошел 31 депутат

В частности, от Партии регионов - 12; от избирательного блока политических партий «Блок «Наша Украина» - 6; от Социалистической партии Украины – 2; от избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» - 9; от Коммунистической партии Украины – 2.

Рабочая группа будет решать, когда и как проводить первую сессию Верховной Рады пятого созыва.