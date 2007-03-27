Ющенко подозревает политсилы в попытках стереть черту между коалицией и оппозицией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не намерен распускать Верховную Раду до тех пор, пока не будут использованы все возможности по урегулированию кризиса путем переговорного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, какова вероятность, что Президент распустит Верховную Раду досрочно.

По словам В.ЮЩЕНКО, ответ о выходе из политического кризиса находится в плоскости переговорного процесса. «Очень хотелось, чтобы все шансы, которые у нас есть по переговорному процессу, были использованы», - сказал Президент.

Он отметил, что не является сторонником силовых вариантов решения проблем. По его словам, все вопросы можно решить исключительно демократическим методом. В то же время глава государства отметил, что последние события в парламенте, в частности что касается формирования коалиции национального единства, являются шагом в антиконституционном направлении.

Президент отметил, что в соответствии с Конституцией, коалиция должна формироваться исключительно на базе депутатских фракций, а не на отдельном членстве депутатов. «Это грубое нарушение Конституции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что хотел бы, чтобы с такой его позицией считались как Кабинет Министров, так и Верховная Рада. В.ЮЩЕНКО также отметил, что формирование коалиции таким путем является нелегитимным и ведет к нелегитимности самого правительства. «Поэтому мне хотелось бы видеть эффективный диалог между Президентом Украины, Верховной Радой и Кабинетом Министров», - сказал он. По словам главы государства, только после использования всех шансов «появляется тема разных указов».

Президент также отметил, что на сегодняшний день некоторые из политических сил делают все возможное, чтобы стереть черту между коалицией и оппозицией. «Речь идет о том, чтобы проигнорировать или пересмотреть результаты выборов в парламент 2006 года. Это недопустимо», - отметил В.ЮЩЕНКО.