Депутаты грызутся, Ехануров покинул зал

Началось заседание рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют представители всех партий и блоков, победивших на выборах в парламент, то есть Партии регионов, блока «Наша Украина», СПУ, БЮТ, КПУ.

Председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН напомнил, что, в соответствии с законодательством, должна быть создана рабочая группа по подготовке первой сессии, и в нее по квоте входит один народный депутат от 15, которые принадлежат к партии или блоку.

Он также напомнил, что заседание рабочей группы должно происходить не позже 10 дней с объявления результатов выборов.

Представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО предложил в связи с тем, что не от всех партий и блоков есть полное представительство, перенести заседание рабочей группы на завтра, 5 мая. Это предложение также поддержал представитель СПУ Станислав НИКОЛАЕНКО и представитель от «Нашей Украины» Юрий ЕХАНУРОВ.

В то же время представитель от Партии регионов Николай АЗАРОВ заявил, что Партия регионов представлена в полном составе в соответствии с квотой, и настаивал на проведении заседания рабочей группы уже сегодня. Его поддержала представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, отметив, что на сегодня есть достаточно кворума не только для проведения заседания рабочей группы, но и для избрания председателя рабочей группы.

На данное время заседание продолжается, но зал уже покинули, в частности, премьер-министр Ю.ЕХАНУРОВ. Он отказался комментировать журналистам ситуацию, что происходит сейчас на заседании рабочей группы.

Как сообщал УНИАН, в группу по подготовке первой сессии новоизбранной Верховной Рады вошел 31 депутат

В частности, от Партии регионов - 12; от избирательного блока политических партий «Блок «Наша Украина» - 6; от Социалистической партии Украины – 2; от избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» - 9; от Коммунистической партии Украины – 2.