Депутаты грызутся, Ехануров покинул зал
Началось заседание рабочей группы по подготовке первой сессии ВР
Началось заседание рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют представители всех партий и блоков, победивших на выборах в парламент, то есть Партии регионов, блока «Наша Украина», СПУ, БЮТ, КПУ.
Председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН напомнил, что, в соответствии с законодательством, должна быть создана рабочая группа по подготовке первой сессии, и в нее по квоте входит один народный депутат от 15, которые принадлежат к партии или блоку.
Он также напомнил, что заседание рабочей группы должно происходить не позже 10 дней с объявления результатов выборов.
Представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО предложил в связи с тем, что не от всех партий и блоков есть полное представительство, перенести заседание рабочей группы на завтра, 5 мая. Это предложение также поддержал представитель СПУ Станислав НИКОЛАЕНКО и представитель от «Нашей Украины» Юрий ЕХАНУРОВ.
В то же время представитель от Партии регионов Николай АЗАРОВ заявил, что Партия регионов представлена в полном составе в соответствии с квотой, и настаивал на проведении заседания рабочей группы уже сегодня. Его поддержала представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, отметив, что на сегодня есть достаточно кворума не только для проведения заседания рабочей группы, но и для избрания председателя рабочей группы.
На данное время заседание продолжается, но зал уже покинули, в частности, премьер-министр Ю.ЕХАНУРОВ. Он отказался комментировать журналистам ситуацию, что происходит сейчас на заседании рабочей группы.
Как сообщал УНИАН, в группу по подготовке первой сессии новоизбранной Верховной Рады вошел 31 депутат
В частности, от Партии регионов - 12; от избирательного блока политических партий «Блок «Наша Украина» - 6; от Социалистической партии Украины – 2; от избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» - 9; от Коммунистической партии Украины – 2.