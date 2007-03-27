Янукович в Европарламенте поблагодарил организаторов фотовыставки о Голодоморе

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии в Европейском парламенте фотовыставки «Неизвестный геноцид украинцев».

Как передает корреспондент УНИАН, экспонаты фотовыставки рассказывают о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов.

В.ЯНУКОВИЧ в выступлении поблагодарил организаторов этой выставки. «Большая вам благодарность и низкий поклон», - сказал он.

Премьер отметил, что «голод - это большое горе, которое сегодня сплотило людей для того, чтобы в будущем этого не повторилось».

Он заметил, что от Голодомора пострадало много народов бывшего СССР, в том числе Украина, Поволжье, Закавказье.

Премьер Украины подчеркнул, что «нельзя не осуждать политику, направленную против собственного народа».

Как сообщалось, фотовыставка «Неизвестный геноцид украинцев» подготовлена Международным благотворительным фондом «Украина 3000» в рамках программы «Уроки истории: Голодомор 1932-1933 гг.» при участии Представительства Украины при ЕС и при поддержке ряда депутатов Европарламента.

На выставке представлены документы и фотографии тех лет, свидетельства очевидцев трагедии. В рамках ее работы будет демонстрироваться фильм «Голодомор. Технология геноцида», созданный Фондом «Украина 3000» совместно с Национальной телекомпанией Украины.

Организация выставки и ее презентация в стенах Европарламента были инициированы с целью информирования депутатов ЕС об одной из самых страшных страниц истории Украины - Голодоморе 1932-1933 гг., искусственно организованного коммунистическим сталинским режимом.

Выставка будет продолжаться до 30 марта 2007 года.