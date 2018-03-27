Шансы на создание широкой коалиции - минимальны

Политические эксперты убеждены, что шансы на создание широкой парламентской коалиции в составе блока «Наша Украина», Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины, являются минимальными.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО высказал мнение, что, учитывая необходимость преодоления политического раскола Украины и скоординированного взаимосогласованного преодоления нынешних социально-экономических проблем, такой формат коалиции был бы наиболее целесообразным. “К сожалению, нынешняя ситуация и идеологические противоречия между определенными политическими силами таковы, что создание такой коалиции в ближайшей перспективе является практически невозможным, поэтому и шансы на создание коалиции в таком формате можно считать очень низкими”, – сказал В.ФЕСЕНКО.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что шансы «коалиции четырех» колеблются “где-то около нуля”.

Он отметил, что в случае объединения «Нашей Украины» и Партии регионов БЮТ намного выгоднее было бы оказаться в оппозиции. “Поэтому основных вариантов остается три: либо «Наша Украина» объединяется с БЮТ и СПУ в «помаранчевую коалицию», либо «Наша Украина» вместе с Партией регионов (с возможностью присоединения СПУ) объединяется в большую коалицию”, - сказал политолог.

По его мнению, часть «Нашей Украины» устроит максимальное затягивание времени и существование правительства «вечных и. о.». «Коалиция четырех», по крайней мере, на этот исторический момент, практически невозможна», - убежден О.ДОНИЙ.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также считает, что сегодня шансы для коалиции “четырех” минимальны.

В свою очередь директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО убежден, что шансы на создание “широкой” коалиции являются минимальными, учитывая две причины. “Первая – это то, что переговорный процесс между «Нашей Украиной», БЮТ и социалистами уже вошел в фазу, когда очень много сделано и формализовано в отношениях этих политических сил. Второй фактор, который не дает возможности создать коалицию именно в таком составе, – это то, что БЮТ высказал категорическое неприятие идеи коалиции с Партией регионов в любом формате, и так же официальное решение политсовета НСНУ об исключительном формировании коалиции только с БЮТ и социалистами”, - отметил эксперт. “То есть для того чтобы сформировать коалицию в широком составе, обеим политическим силам придется пересматривать свою позицию. По моему мнению, это будет в обоих случаях либо невозможно, либо очень сложно”, - считает он.

В то же время, директор Института национальных стратегий Кость БОНДАРЕНКО высказал мнение, что коалиция “четырех” возможна. „Есть все шансы, и с каждым днем они растут, в зависимости от того, насколько в среде «Нашей Украины» увеличивается количество сторонников именно такого проекта”, - сказал он. Эксперт считает, что блок «Наша Украина» состоял с самого начала из трех частей. Первая выступала за союз с БЮТ и наибольшим выразителем этой позиции был председатель совета блока Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Вторая часть – премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ, советник Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, член совета НСНУ Петр ПОРОШЕНКО – выступала за то, чтобы коалиция строилась на максимально широкой платформе и отвечала требованиям времени, а также отвечала на вопрос, как объединить Украину. По мнению К.БОНДАРЕНКО, третья часть, которая находилась в неопределенности, к которой принадлежит, наверно, и сам Президент Виктор ЮЩЕНКО, с одной стороны, она боялась потерять доверие электората, а с другой – боялась внутрипартийного раскола, поскольку любой вариант коалиции угрожает внутренними катаклизмами именно для «Нашей Украины».

“Мне кажется, что все-таки больше является определенность в сторону широкой коалиции, есть понимание того, что Юлии ТИМОШЕНКО ни в одном случае нельзя доверять пост премьер-министра”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.