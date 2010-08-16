Королевская не исключает попыток внедрить схемы отъема квартир у населения

Введение пени для неплательщиков за услуги ЖКХ не будет иметь сколь либо серьезного экономического эффекта и является антисоциальным шагом. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя инициативу правительства возобновить начисление пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (законопроект № 7013).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины.

«Напомню, что решение об отмене взимания пени было вызвано низким уровнем социально-финансовой защиты населения. Сегодня на фоне будущего осеннего подорожания продуктов питания, повышения тарифов и высокого уровня скрытой безработицы, введение пени приведет лишь к массовому переходу украинцев за черту бедности, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Страна получит огромные проблемы в социальной сфере и кризис неплатежей. Ведь оттого, что правительство введет штрафы, деньги на оплату повышенных тарифов ЖКХ у людей не появятся».

Глава Комитета Верховной Рады также заявила, что в случае введения пени не исключает попыток внедрить схемы по отъему квартир и домов у населения. «В случае появления значительной задолженности у населения перед коммунальщиками, могут появиться желающие заработать на долгах. Не исключаю, что могут появиться схемы для перераспределения рынка жилья. Этого допустить нельзя», - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, до тех пор, пока не будет проведена реформа жилищно-коммунального хозяйства, которая позволит повысить качество услуг, предоставляемых коммунальщиками, пока на практике в этой сфере не заработает механизм государственно-частного партнерства, говорить о каких-то штрафных санкциях по отношению к людям цинично.

«Желание правительства обезопасить себя от кризиса неплатежей понятно. Но в данном случае доминирующим фактором при принятии решений должна быть не экономическая, а социальная составляющая. Правительству не удастся выколотить «дубинкой штрафов» деньги у населения », - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Взыскание пени с граждан Украины по задолженности за жилищно-коммунальные услуги было временно прекращено в связи с принятием Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» №486/96-ВР от 13 ноября 1996 года. Данный мораторий был введен в связи с невыполнением государством обязательств по выплате населению заработной платы, пенсий, стипендий и других денежных выплат и должен был действовать до устранения данной проблемы. Вместе с тем, условием прекращения действия данного закона предусмотрено принятие соответствующего решения Верховной Радой Украины.

На данный момент мораторий остается действующим.

Однако в меморандуме украинских властей Международному валютному фонду, направленном в рамках возобновления кредитного сотрудничества 16 июля 2010 года, со стороны Украины гарантируется до конца сентября 2010 года принятие законодательного решения, которое бы упразднило данный закон.

Кабинет министров Украины 23 июля 2010 года внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги», согласно которому действие закона должно быть прекращено с 1 января 2011 года. При этом определено, что начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги будет осуществляться на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.