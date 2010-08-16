Нардеп подозревает, что милиция скрывает убийство журналиста

09:46, 16 августа 2010
Политика
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В Харькове пропал главред газеты

Народный депутат Владимир АРЬЕВ считает, что МВД может скрывать информацию об убийстве главного редактора харьковской газеты «Новий стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі.

«Главный редактор газеты «Новий стиль» исчез 11 августа. Первый вариант - когда возбуждается дело по факту исчезновение, применяются меньше оперативных мероприятий, чем когда возбуждается дело по факту убийства. С другой стороны, я не считаю, что сегодня в МВД работают люди профессиональные и с высоким уровнем IQ. Газета «Новий стиль» очень сильно критиковала именно правоохранительные органы. Второй вариант – наверное, в силовых структурах что-то знают и поєтому возбудили дело по такой статье (убийство), но мне это точно не известно» - сказал В.АРЬЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле "БМВ" серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Газета "Новий стиль" занимается расследованиями на правовую тематику.

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