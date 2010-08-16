Нардеп подозревает, что милиция скрывает убийство журналиста

Народный депутат Владимир АРЬЕВ считает, что МВД может скрывать информацию об убийстве главного редактора харьковской газеты «Новий стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі.

«Главный редактор газеты «Новий стиль» исчез 11 августа. Первый вариант - когда возбуждается дело по факту исчезновение, применяются меньше оперативных мероприятий, чем когда возбуждается дело по факту убийства. С другой стороны, я не считаю, что сегодня в МВД работают люди профессиональные и с высоким уровнем IQ. Газета «Новий стиль» очень сильно критиковала именно правоохранительные органы. Второй вариант – наверное, в силовых структурах что-то знают и поєтому возбудили дело по такой статье (убийство), но мне это точно не известно» - сказал В.АРЬЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле "БМВ" серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Газета "Новий стиль" занимается расследованиями на правовую тематику.