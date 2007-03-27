Ющенко знает, что многие хотели бы, чтобы Конституционный Суд в воду канул
Президент заботится об аполитичности КС
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все ветви власти не осуществлять политическое давление на судей Конституционного Суда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня, выступая на Всеукраинском совещании с председателями областных и районных государственных администраций «Украина: региональные акценты». «Хотел бы, чтобы мы все вместе заботились об аполитичности Конституционного Суда», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он отметил, что сегодня у него состоялась встреча с судьями Конституционного Суда, во время которой он пытался донести свою позицию по ключевым вопросам.
Президент отметил, что на сегодняшний день необходимо побуждать к активной позиции в обществе. Он также отметил, что единственным способом избежать какого-либо силового варианта решения проблем является принятие на правовой основе решений, которые носят наиболее актуальный характер.
В.ЮЩЕНКО отметил, что, начиная с 2005 года, в течение определенного времени Конституционный Суд вообще не работал. «Я знаю, как многим политическим силам хотелось, чтобы он и в воду канул, чтобы он не воскрес», - сказал Президент.
Глава государства также подчеркнул, что на сегодняшний день формируется значительное давление на Конституционный Суд. «Необходимо не допускать никакого политического давления на судей», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Кроме того, он отметил, что Конституционный Суд должен иметь возможность объективного рассмотрения процессов и не втягиваться при этом в дискуссии или политическую полемику. «У нации должен быть эффективно работающий Конституционный Суд. Это основное. Все остальное – какие он решения будет принимать – это вопрос его компетенции», - отметил Президент.