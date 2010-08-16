Цушко называет социальные льготы непосильным бременем государства

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО называет нынешние социальные льготы непосильным багажом для государства, поэтому выступает за их монетизацию.

Об этом министр заявил в ходе видео-онлайн-конференции в издательстве «Аргументы и факты».

«В Киеве льготами на проезд может воспользоваться каждый гражданин, потому что тут ходит транспорт, а в селе гражданин не может воспользоваться, потому что там частные автобусы. Нужно монетизировать льготы – выдавать их деньгами. Тогда этот человек проедет в автобусе», - отметил А.ЦУШКО.

«Условно получают все льготы, но это обман. Все знают, что у нас медицина платная, хотя в конституции написано, что она бесплатная. Мы придем к ситуации, когда будем защищать неплатежеспособных граждан», - подчеркнул министр.

«С точки зрения рыночной стратегии – нужно чтобы платили все, а бедным помогать. Нужно, чтобы общество поняло, что цена не может быт одна для всех», - сказал министр.

А.ЦУШКО также напомнил о решении Кабинета министров повысить субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг с 14 июля, сообщив, что пока не все, кому такие субсидии положены, обратились за государственной помощью.

«Есть еще один парадокс – запад оформляет 100% положенных субсидий, а остальные регионы – 60-70% положенных субсидий, - отметил чиновник и добавил: - Когда все будут платить все, у нас исчезнет экономика кривых зеркал. Все знают, что законодательно льготы на 300 млрд грн – это невыполнимо».

Он призвал граждан не слушать критику решений правительства, а идти оформлять субсидии.