Соратник Януковича объявил голодовку и угрожает суицидом (фото)

13 августа 2010 г. экс-мэр города Алмазная начал заявленную ранее голодовку возле здания Прокуратуры Луганской области. По данным «Острова», Владимир Шумилин уже прибыл на место проведения акции протеста. Зампредседателя Стахановской городской организации Партии регионов требует восстановления его в должности мэра и прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении него, ввиду отсутствия состава преступления.

Экс-мэр заявляет, что намерен продолжать акцию до тех пор, пока его требования не будут выполнены.

Как сообщали украинские СМИ, 9 сентября 2008 г. Шумилин был задержан в своём кабинете при получении взятки в 1 тыс. долларов от частного предпринимателя за подписание договора аренды земельного участка с нежилым помещением, принадлежащим мэрии.

На следующий день прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368-й УК Украины (получение взятки).

27 января 2010 г. Стахановский городской суд приговорил мэра г. Алмазная Виктора Шумилина к 5-ти годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года. Однако, Шумилину сменили наказание на условное с испытательным сроком - 3 года. Тогда адвокат экс-мэра заявил, что начинает готовить апелляцию.

По данным сайта г.Стаханов, на днях было закончено дополнительное расследование уголовного дела по факту получения взятки мэром города Алмазная закончилось. Отстраненному от занимаемой должности городскому голове Алмазной, заместителю председателя Стахановской городской организации Партии регионов Виктору Шумилину предъявлено новое обвинение. Виктор Шумилин с ним не согласен.

Фото с сайта "Остров"