Фесенко: чтобы со сланцевым газом не вышло как с угольным метаном

Решение вопроса о начале разведки и добычи в Украине сланцевого газа возможно лишь в контексте реформы энергетического сектора страны и реформы НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Института проблем управления им. Горшенина Владимир ФЕСЕНКО в Киеве в ходе "круглого стола" на тему: "Перспективы добычи сланцевого газа в Украине".

По его словам, «проблема сланцевого газа - это перспективная проблема, не проблема сегодняшнего дня, которая сможет решить все наши газовые проблемы уже сегодня. Это проблема на средне- и долгосрочную перспективу».

При этом он добавил, что «чтобы проблема решалась, необходимо начинать уже сегодня и это должна быть серьезная государственная программа, чтобы не повторилась печальная история программ по угольному метану».

«Решение проблемы сланцевого газа возможно лишь в контексте реформы энергетического сектора и реформы «Нафтогаза», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Кроме того, по его словам, «для решения проблемы сланцевого газа нужно решить две проблемы: серьезные инвестиции, а для этого необходимо стимулировать. А для того, чтобы были льготы, были инвестиции, необходимо серьезное законодательное обеспечение и главное - должна быть государственная политическая воля».

«Если мы реально хотим приобрести энергетическую независимость, нам необходимо заниматься энергосбережением и разработкой нетрадиционного газа, обеспечением законодательного, политического и административного стимулирования и экономического стимулирования. Если этого не будет - этот ресурс не сработает», - отметил В.ФЕСЕНКО.

Также директор Института им. Горшенина сказал, что «для того, чтобы заработал и сланцевый и нетрадиционный газ на украинскую энергетику, на украинское общество и на украинскую экономику, нам необходимы реформы энергетического сектора и реформа «Нафтогаза Украины», соответствующие законодательные и политические решения».

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, добываемый из сланца, распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, в основном за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.