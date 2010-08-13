Госнадзор может приостановить работу автотранспорта Полтавского ГОКа

Инспекторы Криворожского горнопромышленного территориального управления Госгорпромнадзора начали проверку ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Комсомольск Полтавской обл.)

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госгорпромнадзора.

По их данным, в связи с забастовкой водителей руководство предприятия привлекло для работы автотранспорта водителей других предприятий, не имеющих необходимой квалификации и допуска для работы в карьерах.

На комбинате сложилась напряженная ситуация, которая может привести к случаям производственного травматизма. С целью предотвращения возможных несчастных случаев работа технологического автотранспорта предприятия может быть приостановлена.

Напомним, 11 августа председатель центрального координационного комитета профсоюза «Народная солидарность» Алексей КЛЯШТОРНЫЙ, который поддерживает участников акции протеста, заявил, что вместо принимающих участие в «итальянской забастовке» работников ОАО «Полтавский ГОК» руководство предприятия привлекло на работу субподрядчиков. По его словам, на комбинате складывается ситуация, которая грозит несчастными случаями, ведь приезжих без прохождения стажировки допустили к работе. Кроме того, по принятым недавно новым правилам работы, в карьере разрешили обгоны, установили минимальную скорость грузовиков, чего, по убеждению работников, нельзя делать на таких опасных дорогах.

Акция протеста в карьере ПГОКа идет с 1 августа. Работники карьера требуют восстановления льготного статуса и права досрочного выхода на пенсию и повышения зарплаты.

Акция протеста представляет собой так называемую итальянскую забастовку, которая заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил существующих инструкций. В результате такого следования инструкциям, как правило, резко снижается производительности труда.

В свою очередь, руководство ГОКа считает безосновательными заявления рабочих.