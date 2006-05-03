Леся Гонгадзе получила доступ к засекреченным материалам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжениям предоставил матери журналиста Георгия Гонгадзе Лесе ГОНГАДЗЕ доступ к засекреченным материалам дела об убийстве ее сына.

Как отмечается в распоряжении главы государства, размещенном на его официальном сайте, “в соответствии со статьей 27 Закона Украины «О государственной тайне» на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, предоставить гражданке Грузии ГОНГАДЗЕ Александре Теодоровне доступ к информации, которая содержится в материалах уголовного дела по факту убийства Гонгадзе Георгия Руслановича и отнесена к государственной тайне по заключению государственного эксперта по вопросам тайн В.ЕВДОКИМОВА от 6 марта 2006 года № 340”.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к секретарю СНБО Анатолию КИНАХУ и председателю СБУ Игорю ДРИЖЧАНОМУ с просьбой предоставить Л.ГОНГАДЗЕ допуск к информации, которая относится к государственной тайне, по делу об убийстве ее сына. Л.ГОНГАДЗЕ обратилась к В.ЮЩЕНКО с соответствующим ходатайством 17 апреля.