Бродский раскажет про власть, БЮТ и смену названия ”Яблуко” (трансляция на 5 канале)

В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция Михаила Бродского по итогам 3-го этапа VIII съезда Политической партии «Яблуко» на тему: ”О переименовании партии, ее идеологической платформе, отношении к власти и к БЮТ и о формировании депутатских групп партии в Верховной Раде Украины и местных советах всех уровней” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.