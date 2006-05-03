Президент освободил четырех губернаторов

ПРЕЗИДЕНТ ОСВОБОДИЛ ГУБЕРНАТОРОВ ОДЕССКОЙ, ЖИТОМИРСКОЙ, ДОНЕЦКОЙ И КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Указ обнародован на официальном сайте главы государства

Как сообщал УНИАН, 14 апреля председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим ЧУПРУН обратился к Президенту Украины с просьбой предоставить отпуск с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу. В.ЧУПРУН занимал должность председателя Донецкой ОГА с 4 февраля 2005 года.

27 апреля Кабинет Министров Украины внес предложение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО об освобождении Ирины СИНЯВСКОЙ от должности председателя Житомирской областной государственной администрации в связи с избранием ее председателем Житомирского областного совета. И.СИНЯВСКАЯ была назначена на должность председателя Житомирской облгосадминистрации 19 декабря 2005 года. На выборах в Житомирский облсовет она баллотировалась по спискам блока «Наша Украина».

27 апреля Кабинет министров рекомендовал Президенту Украины В.ЮЩЕНКО освободить Василия ЦУШКО от должности председателя Одесской облгосадминистрации в связи с избранием в Верховную Раду. В.ЦУШКО занимал должность председателя Одесской ОГА с 4 февраля 2005 года. Народным депутатом избран по списку СПУ.

27 апреля Кабинет министров рекомендовал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО освободить Эдуарда ЗЕЙНАЛОВА от должности председателя Кировоградской обладминистрации в связи с избранием в Верховную Раду. Э.ЗЕЙНАЛОВ занимал должность председателя Кировоградской ОГА с 4 февраля 2005 года. Он прошел в новый состав ВР, баллотируясь под №65 в избирательном списке блока «Наша Украина».