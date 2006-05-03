Ехануров освободил первого заместителя Ивченко

Кабинет министров своим постановлением уволил Андрея ЛОПУШАНСКОГО с должности первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сказано в постановлении Кабмина (№558 от 27 апреля), текст которого сегодня размещен на сайте правительства.

"Уволить… в связи с переходом на выборную должность", – говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, А.ЛОПУШАНСКИЙ занимал должность первого зампреда правления «Нафтогаза Украины» с июля 2005 года.

А.ЛОПУШАНСКИЙ признан избранным в Верховную Раду от блока «Наша Украина» (№70 в списке).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.