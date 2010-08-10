Посол: Польша не потеряла интерес к Украине

Посол Польши Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ заявляет, что его государство не потеряло интерес к Украине.

Об этом посол сказал в интервью газете “День”, отвечая на вопрос о том, что некоторые эксперты считают, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ теряет интерес к Польше в связи с тем, что во время президентских выборов в Украине правящая в Польше партия «Гражданская платформа» делала ставку на другого кандидата.

«Мы в Польше не замечаем потери интереса к Украине. Нет также никаких сигналов из Киева, которые могли бы уменьшить нашу заинтересованность», - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Посол отметил, что польское общество, а также польское общественное мнение с большим уважением отметили присутствие Президента Украины на похоронах Президента Польши Леха Качинского.

По словам посла, в Европе принято, что у политических партий есть партнеры за границей. “Но это не мешает им уважать другие политические силы и сотрудничать с ними после выборов, если они придут к власти. В конечном итоге, для нас польско-украинское сотрудничество - это не вопрос партийных интересов. Это вопрос национального интереса Польши», - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он также отметил, что для Польши очень выгоден евроинтеграционный курс Украины, поэтому Польша всегда была адвокатом Украины в Европейском Союзе. Я.КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что этот курс также полезен для Украины. “Мы довольны, что Украина остается на этом пути. Ценим, что в последнее время украинская власть, украинский парламент смог принять некоторые важные законы, которые приближают Украину к европейским стандартам, которые мы долго ждали», - добавил он. Особенно, подчеркнул дипломат, это касается закона о государственных закупках, а также закона об урегулировании рынка газа и об изменениях в тарифной политике, благодаря чему возобновляется сотрудничество Украины с МВФ.

В то же время посол выразил обеспокоенность очень медленными темпами переговоров относительно зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Но, сказал он, это вопрос не только к этому правительству, поскольку переговоры ведутся уже два года. Он напомнил, что только четыре сектора закрыты в этих переговорах, а осталось еще более 20 несогласованных вопросов.

Относительно ситуации со свободой слова в Украине Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что в Польше всегда считали, что в сфере свободы слова и прав человека Украина - настоящий лидер среди стран СНГ. “Хотелось бы, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась таким лидером. Мы желаем украинскому обществу и политикуму, чтобы они смогли сохранить за Украиной это лидерство. Я думаю, что пресса, как четвертая власть, всегда будет иметь замечания к власти, и это нормально”, - сказал он. По убеждению посла, настоящей проверкой стандартов свободы слова, прав человека и права выбора будет избирательная кампания в местные органы власти.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ также отметил, что новый президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ “положительно настроен относительно Украины и в целом к активности Польши на восточном направлении”.