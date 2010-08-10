МинАПК и зернотрейдеры нашли общий язык

Министерство аграрной политики Украины, Аграрный фонд Украины и международные компании-зернотрейдеры договорились о совместных действиях по стабилизации ситуации на зерновом рынке страны. Об этом сообщил заместитель генерального директора Агрофонда Александр ЛАВРИНЧУК, передает ИМК.

"Представители Министерства аграрной политики, Агрофонда и компаний-трейдеров провели совместное совещание по проблемам развития зернового рынка – в Украине и мире. В ходе дискуссии стороны договорились совместно взаимодействовать на рынке, а все возможные действия и планы занести в специальный Меморандум ", - сказал А.ЛАВРИНЧУК.

Он также сообщил, что Агрофонд и МинАПК обратились к зернотрейдерам с предложением рассмотреть возможность закупки Агрофондом миллиона тонн зерна по средневзвешенной рыночной цене. "Зернотрейдеры пообещали снизить на определенный период закупочную активность, чтобы на рынок смог выйти Аграрный фонд. Причем выйти эффективно и результативно".

По словам А.ЛАВРЕНЧУКА, по итогам совещания – и это будет отражено в Меморандуме – зернотрейдеры поддержали возможность введения в Украине квот на экспорт зерна. Вместе с тем они просят государство не препятствовать вывозу уже законтрактованных партий, которые или уже отгружены, или ждут погрузки в портах.

"По мнению руководства МинАПК и Агрофонда ситуация на сегодня контролируема и дает возможность говорить о рыночной стабилизации", – заключил А.ЛАВРИНЧУК.