Каськив расскажет об участии Поры в оппозиционных объединениях. Пресс-конференция в УНИАН

27 марта в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция лидеров Гражданской партии «ПОРА». Тема – «Участие ГП «ПОРА» в оппозиционных объединениях». Участники: Владислав Каськив, Илья Шевляк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 509-57-36, press@pora.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям;

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