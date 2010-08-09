К приезду Януковича в Черновцах заасфальтировали канализационные люки

В субботу в Черновцах прошли торжественные мероприятия по случаю 70-летия образования Черновицкой области. Вместо президента Виктора Януковича ее с юбилеем приехал поздравить премьер-министр Николай Азаров.

70-летие Черновицкой области власти готовились отметить на высшем уровне, пишет "Коммерсантъ-Украина". Ожидалось, что в праздничных мероприятиях примут участие президент Виктор Янукович и члены правительства. Накануне вдоль маршрута из аэропорта до Черновицкого государственного университета, которым должен был проследовать глава государства, были развешены плакаты "Буковина приветствует президента Украины Виктора Януковича". Также было уложено новое покрытие, которое клали в такой спешке, что заасфальтировали не только выбоины, но и канализационные люки. Как объяснили Ъ источники в облгосадминистрации, президент не смог приехать из-за того, что, вернувшись в пятницу в Киев, сконцентрировался на отслеживании ситуации с пожарами в Украине.

Торжества проходили в Мраморном зале Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, куда премьер-министр Николай Азаров вошел в хорошем расположении духа. "Сейчас я буду почти как Брежнев, если кто помнит",– сказал он, раскрывая текст поздравления, в котором, в частности, говорилось, что "образованием Черновицкой области и ее вхождением в состав Украинской ССР завершилось формирование территории современной Украины". "И такой она останется навеки",– заявил господин Азаров.

Между тем спокойствие в самой области под вопросом. Напомним, вследствие майского наводнения там погибли три человека и был разрушен 31 жилой дом. По данным пресс-службы МЧС, всего были подтоплены 40 населенных пунктов, в 11 – нарушено газоснабжение, в 114 – электроснабжение. "Какие уроки этого наводнения? – задал вопрос премьер-министр и сам же на него ответил: – Мы снова констатируем: разрушительных последствий в значительной степени можно было избежать. Профессиональный анализ говорит о системных просчетах в работе по защите от стихии, допущенных в предыдущие годы". Поставив на вид ошибки прежних правительств и отметив, что "масштабы разрушений таковы, что за два-три месяца полностью построить всем жилье невозможно", господин Азаров заявил, что оставлять пострадавших Кабмин не намерен: "Сделать так, чтобы никто не остался жить в разрушенных домах, вполне по нашим силам".

К юбилею руководство области также готовилось торжественно открыть объездную дорогу вокруг Черновцов. Но из-за жары церемонию решили отложить.