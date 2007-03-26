Богатырева о трех столбах, на которых зиждется политика Януковича

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса Богатырева считает, что политика правительства премьер-министра Виктора Януковича построена на трех основных столбах: экономический прагматизм, единый народ и общественная стабильность. "Именно это и было предметом его позиции, и именно эти фундаментальные опоры и будут основой программы Правительства", - цитирует ее слова пресс-служба Партии регионов.

По словам Р.Богатыревой, коалиция доказала за короткий период способность во главе с правительством В.Януковича осуществлять в первую очередь быстрые и мотивированные социально-экономические реформы. "Его позиция чрезвычайно простая - благосостояние должно стать не только мечтой, но и реальностью и для бедных, и для тех, кто сегодня формируется как средний класс, для тех ли, кто уже стал национальной буржуазией", - подчеркнула народный депутат.

РБК