Волынский губернатор обнародовал декларацию о доходах

Председатель Волынской областной государственной администрации Владимир БОНДАРЬ обнародовал декларацию о своих доходах за прошлый год. Общая сумма его совокупного дохода в 2005 году составляла 211 тыс. 85 грн. 73 коп., сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Зоя БАЛЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, больше половины дохода В.БОНДАРЯ в 2005 году составляла его заработная плата – 107 тыс. 241 грн. Сумма материальной помощи за год – 11 тыс. 284 грн. Губернатор Волыни также задекларировал свой доход от продажи автомобиля в сумме 92 тыс. 560 грн., отметила З.БАЛЮК. В декларации В.БОНДАРЬ указал, что теперь не имеет собственного автомобиля, владеет земельным участком в 320 кв. м, квартирой площадью 46 кв. м. В то же время, членам семьи принадлежит 94 кв. м. жилой площади. На банковском счете руководителя области – 10 тыс. грн.

По информации пресс-службы Волынской ОГА, суммы совокупного дохода заместителей председателя Волынской ОГА за 2005 год такие: Виталий ЗАРЕМБА – 104 тыс. 179 грн., Василий БАЙЦИМ – 96 тыс. 331 грн., Владимир КАРПУК – 84 тыс. 201 грн.