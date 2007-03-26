Перебежчик из БЮТ утверждает, что Тимошенко заключила соглашение c Витренко

Резонансное заявление сделал ,бывший бютовец Александр Ковтуненко в ток-шоу "Майдан" на "5 каналі" . Политик, который на этой неделе неожиданно перешел в лагерь власти, обнародовал якобы секретную информацию о том, что блок Тимошенко заключил соглашение о сотрудничестве с Наталией Витренко. И именно это вынудило некоторых депутатов из БЮТ влиться в властную коалицию.

Александр Ковтуненко, народный депутат, БЮТ: "За нашими спинами, блоком Юлии Тимошенко, руководством было подписано фактически соглашение, уже 4 месяца идет сотрудничество с Витренко в Донецкой области. Это только маленький штришок, который стал для меня понятным. Это дало мне основной толчок немедленно прекратить эту ФСБэшную вакханалию."

Один из лидеров БЮТ Андрей Шкиль в комментарии для "5 канала" назвал это заявление глупостью и попыткой публично оправдать предательство.