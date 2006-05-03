Астрономы предсказывают столкновение Земли с астероидом в 2008 году

Астрономы не исключают, что Земля столкнется с 800-метровым астероидом уже 21 июня 2008 года. Как сообщает New Scientist, небесное тело под названием 2006 HZ51 было открыто в конце апреля, а последующие расчеты выявили 165 возможных дат его соприкосновения с Землей. Вероятность катастрофы пока оценивают одной шестимиллионной, однако цифра может меняться по мере уточнения траектории.

Ученые отмечают, что при этом астероид остается самым крупным в списке опасных околоземных объектов, составляемом NASA. Кроме того, двухлетний срок, оставшийся до сближения, исключает корректировку орбиты известными средствами. По словам сотрудников Фонда-B612 (занимающегося отслеживанием опасных небесных тел и названного так в честь астероида, упомянутого Сент-Экзюпери в "Маленьком принце"), подобные меры требуют десятилетий.

Для сравнения, шансы врезаться в Землю для 400-метрового астероида 99942 Apophis, открытого в 2004 году, по крайней мере в тысячу раз больше. Но, поскольку до ожидаемого столкновения все еще остается более 30 лет, астрономы говорят, что повлиять на его траекторию не составит труда.

Согласно расчетам, встреча с крупным астероидом может качественно изменить климат на всей территории Земли. Если местом попадания станет океан, это вызовет цунами и выброс миллиардов тонн водяного пара в атмосферу. В противном случае в воздух поднимется пыль, которая затруднит доступ солнечных лучей к поверхности планеты. По одной из гипотез, подобное событие 65 миллионов лет назад привело к вымиранию динозавров.

Лента.ру