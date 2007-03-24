Луценко: ”Я мечтаю привести в парламент сто, а может, и больше новых политиков”

Лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не готов к перевыборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня во время пребывания в Чернигове.

«Я не готов к перевыборам, моя команда еще не написала законопроекты, которые нужно немедленно внести в парламент», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, реформы, в первую очередь, нужны в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и пенсионного законодательства.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО уточнил, что вообще он за досрочные выборы в Верховную Раду, потому что граждане не должны быть заложниками ситуации, когда отдельные политики пренебрегли демократическими и европейскими перспективами Украины. «Но это для нас не является срочной самоцелью», - отметил он.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что Украине нужны новая Конституция, новый избирательный закон, новые политики, новые идеи.

По его словам, во власть нужно привести больше новых и молодых политиков, “которые не будут зациклены на коммунизме, а также будут знать, что такое Интернет”. «Я мечтаю привести в парламент сто, а может, и больше новых политиков. Я хочу привести совершенно других людей, которые совершенно по-новому понимают будущее Украины», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он сообщил, что с удовольствием уступит путь моложе и умнее людям. «Я не уступлю вчерашним динозаврам. Если придут моложе и умнее меня политики, я уйду в сторону», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.