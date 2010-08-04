Янукович прерывает отпуск и срочно созывает СНБО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прерывает свой отпуск и срочно созывает внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу принятия мер противодействия возможным пожарам в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ отменил все запланированные на текущую неделю в своем рабочем графику мероприятия и прервал отпуск в связи с необходимостью принять меры по предотвращению распространения угроз возникновения представляющих опасность для жизни граждан пожаров в регионах государства.

Для принятия неотложных решений глава государства созывает завтра, 5 августа, в Крыму внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В.ЯНУКОВИЧ также принял решение отозвать из отпусков руководителей центральных органов исполнительной власти и глав областных государственных администраций.

Президент Украины по результатам заседания СНБО планирует принять ряд организационных решений, призванных обеспечить локализацию возможных кризисных явлений в связи с угрозой возникновения пожаров из-за жарких погодных условий, отметили в Администрации главы государства.