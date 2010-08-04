Украинским вузам велят открыть центры трудоустройства?

Все высшие учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности должны будут до 1 января 2011 года создать центры содействия трудоустройству студентов и выпускников высшего учебного заведения.

Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров Украины «О мерах по повышению уровня трудоустройства выпускников высших учебных заведений», копию которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Соответствующий документ планируется рассмотреть 27 августа на расширенном заседании правительства по вопросам дальнейшего развития образования.

«Министерство образования и науки Украины должно будет разработать и утвердить типовое положение о центрах трудоустройства, предусмотрев, что основной задачей таких центров является обеспечение постоянного анализа спроса и предложения на рынке труда, налаживание сотрудничества с Государственной службой занятости, предприятиями, учреждениями и организациями, которые могут быть потенциальными работодателями для выпускников и студентов», - рассказал координатор общественной инициативы „Студенческая защита” Андрей ЧЕРНЫХ.

Также центры трудоустройства будут заниматься информированием студентов и выпускников вузов о вакантных местах работы.

«Указанное решение, по мнению Министерства образования и науки Украины, позволит улучшить ситуацию с трудоустройством молодежи», - считает А.ЧЕРНЫХ.