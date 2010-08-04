В мэры Херсона метит экс-губернатор

Бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ будет баллотироваться в мэры Херсона на предстоящих местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СИЛЕНКОВ заявил сегодня на пресс-конференции, подчеркнув, что его кандидатура уже согласована областной организацией "Нашей Украины".

Он также отметил, что основным своим конкурентом считает действующего мэра Херсона Владимира САЛЬДО, однако уверен в своей победе с результатом 25% голосов избирателей.

По словам Б.СИЛЕНКОВА, его кандидатуру на пост мэра Херсона одобрил и экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, Б.СИЛЕНКОВ возглавлял Херсонскую ОГА в 2005-2010 гг, является депутатом облсовета от НСНУ и возглавляет областную организацию этой партии.