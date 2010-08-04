Грозит ли Украине скачок инфляции?

Мнения экспертов относительно возможности скачка инфляции в Украине разделились. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом Горшенина.

Институт Горшенина также интересовался у экспертов, какое влияние инфляция и разговоры о ней окажут на местные выборы.

Директор департамента внешнеэкономических отношений Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК по этому поводу сказал: «У нас запланирован инфляционный прогноз, и Национальный Банк будет делать всё для того, чтобы прогноз такой и оставался».

Народный депутат Украины от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО не разделяет оптимизма представителя Нацбанка. «С 1 сентября, в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, НАК «Нафтогаз Украины» обязан отдать 11 млрд. кубов природного газа основного долга и 1,2 млрд. кубов – штрафных санкций. Этот газ нужно каким-то образом пополнять. И в любом случае это будет конвертироваться в дополнительные затраты государственного бюджета. Если мы говорим о сегодняшних ценах – это порядка 4 млрд. долларов. Государство должно каким-то образом компенсировать свои затраты. Затраты могут быть компенсированы исходя из того, что полученный кредит МВФ направлен на существующий дефицит госбюджета, эта часть дефицитом госбюджета не предусмотрена, поэтому единственный выход, который есть у правительства и Национального банка – это включить печатный станок», - считает народный депутат.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что ему сложно прогнозировать влияние этой ситуации на местные выборы. «Ситуация, связанная с инфляцией, будет дополнительно усугубляться тем, что у нас с 1 августа повышены тарифы на природный газ для населения. Но здесь возникает вопрос – кредит терпения у народа ещё будет к этой власти или нет? Рейтинг Партии регионов понизит явное несоответствие между тем, что они декларировали на выборах, и тем, что они делают сейчас», - сказал представитель БЮТ.

Член-корреспондент Академии экономических наук Украины, профессор Александр КИРШ считает, что между самой инфляцией и заявлениями о ней существует прямая зависимость. «Объективных причин нет – журналисты подогревают ситуацию. Однажды Леонид КУЧМА сказал: «Завтра будет кризис», и он на следующий день действительно наступил. Других причин, кроме того, что Л.КУЧМА сказал, тогда не было. Точно так же и сейчас. На относительно пустом месте без видимых причин раздувается кризис. В таком случае, он действительно будет, потому что физические и юридические лица подвержены панике», – сказал эксперт.

Народный депутат Украины от Партии Регионов МИХАИЛ ЧЕЧЕТОВ также убежден, что посредством СМИ можно раздуть инфляцию, не имея на то никаких объективных оснований. «Вы знаете, как сделать инфляцию?! Условно говоря, завтра объявить по каналам киевского телевидения, что закрываются все хлебопекарни. Моментально сметут весь хлеб. И даже если завтра начнут завозить, то потребление в Киеве хлеба возрастёт в два-три раза. Его начнут продавать во всех переулках, в метро, - причём, по цене в три раза выше», – сказал депутат. Не исключает он такой возможности и в свете грядущих местных выборов: «С политической точки зрения у нас может быть раскручена инфляция, в том числе и проплачена, за счёт средств массовой информации теми, кто ради власти готов сыграть против собственного народа», – считает М.ЧЕЧЕТОВ.

Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ, напротив, уверен в обоснованности прогнозов и считает, что предпосылки для инфляции существуют: «Во втором полугодии действительно будет серьёзное ускорение инфляции. Оно связано с административным повышением цен на газ для населения и жилищно-коммунальных хозяйств, с сезонными факторами – обычным подорожанием продуктов питания в осенне-зимний период, а также дополнительным давлением высоких мировых цен на цены продуктов питания в Украине из-за плохого урожая в этом году. Вследствие этих факторов, несмотря на то, что в первые шесть-семь месяцев этого года инфляция была незначительная, во втором полугодии она естественно ускорится, и на конец года мы прогнозируем инфляцию в районе 13% годовых», – заявил аналитик.

Эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИНГ считает, что инфляция осенью будет незначительной. «Однако, на фоне увеличения тарифов на газ и, как следствие, на коммунальные услуги, возможного подорожания продуктов питания, даже незначительная инфляция может вызвать резко отрицательную реакцию населения, что, в свою очередь, может существенно повлиять на исход местных выборов в ряде регионов. Власть пока еще имеет значительный кредит доверия: не так давно исследование Института Горшенина, посвященное 100 дням Президентства Виктора ЯНУКОВИЧА, показало, что за Партию регионов на ближайших выборах готовы голосовать 48,8% украинцев. Однако для того, чтобы это доверие не потерять, Партии регионов придется во время кампании серьезно поработать над разъяснительной работой по поводу экономической ситуации в стране, непопулярных решений правительства и Президента. В противном случае, положительный результат на местных выборах для них - особенно в Центральной и Западной Украине - под большим вопросом», - сказала эксперт.