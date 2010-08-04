Тигипко обещает, что «хороший» Налоговый кодекс напишут через 2 дня

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО надеется, что проект Налогового кодекса, текст которого опубликован в газете «Урядовый курьер», будет доработан в течение двух дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

С. ТИГИПКО отметил, что на сегодняшний день к опубликованному проекту есть ряд замечаний и предложений, в частности относительно администрирования налогов. «В том, что напечатано, есть много позиций, которые необходимо согласовывать, там усиливается некоторое администрирование. Я считаю, что этого не будет, об этом сказал и сам премьер-министр… Ничего страшного, мы все спокойно доработаем, и буквально через два дня у нас будет соответствующий вариант, и будем продолжать работу дальше», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он выразил уверенность, что депутаты примут Налоговый кодекс хорошего качества. «Я уверен, что депутаты примут хороший Налоговый кодекс», - сказал вице-премьер.

Справка УНИАН. 17 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины опубликован в «Урядовом курьере».