Клюев сделал министрам последнее предупреждение

Руководство правительства недовольно выполнением отдельными министерствами поручений относительно ликвидации задолженности по заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, открывая заседание Кабмина.

«Президентом Украины Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем Яновичем АЗАРОВЫМ это задание определено приоритетным», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что по этому вопросу были проведены два совещания.

«Поручение относительно сокращения задолженности заработной платы рядом министерств не выполнено», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что на заседании Правительственного комитета по вопросам развития экономики и научно-инновационной политики 2 августа рассмотрен проект постановления, направленный на погашение долгов по заработной плате. В частности, нарушителям трудового законодательства предоставлен срок до 10 августа рассчитаться с наемными работниками.

«Это было последнее предупреждение», - сказал А.КЛЮЕВ.