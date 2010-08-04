Клюев сделал министрам последнее предупреждение
Поручение Януковича-Азарова не выполняют?
Руководство правительства недовольно выполнением отдельными министерствами поручений относительно ликвидации задолженности по заработной плате.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, открывая заседание Кабмина.
«Президентом Украины Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем Яновичем АЗАРОВЫМ это задание определено приоритетным», - сказал А.КЛЮЕВ.
Он отметил, что по этому вопросу были проведены два совещания.
«Поручение относительно сокращения задолженности заработной платы рядом министерств не выполнено», - сказал А.КЛЮЕВ.
Он отметил, что на заседании Правительственного комитета по вопросам развития экономики и научно-инновационной политики 2 августа рассмотрен проект постановления, направленный на погашение долгов по заработной плате. В частности, нарушителям трудового законодательства предоставлен срок до 10 августа рассчитаться с наемными работниками.
«Это было последнее предупреждение», - сказал А.КЛЮЕВ.