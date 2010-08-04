У Азарова не видят проблем с зерном, только «междусобойчик конкурентов»

Вице-премьер-министр Украины по вопросам агропромышленного комплекса Виктор СЛАУТА заявляет, что правительство не применяло никаких ограничительных мер в отношении экспорта зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кабмине.

«Ни одной бумаги по этим вопросам не существует ни в Кабмине, ни в Минтрансе, ни на таможне. Этого не нужно делать, потому что продукция на рынке есть», - сказал он.

В то же время В. СЛАУТА напомнил, что в последнее время качество сельхозпродукции, экспортируемой из Украины, неоднократно ставилось под сомнение.

В этой связи он напомнил скандалы с якобы наличием технических масел в растительном масле, экспортируемом из Украины, наличием диоксина в кукурузе, а также претензии импортеров из Саудовской Аравии и Египта к качеству украинского зерна.

В этой связи вице-премьер сообщил, что правительство поставило перед фитосанитарными и таможенными органами задачу более глубокой проверки качества экспортируемой продукции, а также адекватности ее таможенной стоимости.

«Мы поставили перед фитосанитарными и таможенными органами задачу принимать на импорт и экспорт все пошлины, а ведь есть бюджет Украины, и не занижать их. И качество, качество, качество», - сказал вице-премьер, добавив при этом, что, возможно, этим вызваны задержки экспортных судов в портах.

Однако В.СЛАУТА подчеркнул, что в настоящее время все зерновозы с экспортным зерном ушли в пункты назначения.

«Так что нет никаких проблем, а есть небольшой междусобойчик как раз между конкурирующими компаниями, работающими на экспортном поле», - сказал В.СЛАУТА.

Он также отметил, что правительство не намерено принимать никаких решений по поводу возможного ограничения экспорта зерна в текущем маркетинговом году.

Как сообщал УНИАН, общественные профессиональные организации в области аграрно-промышленного комплекса заявляют, что в Украине незаконно сдерживается экспорт зерна.

По словам генерального директора «Укрзернопрома АГРО» Евгения ЛЕНГА, несколько дней действовал запрет железной дороги на приемку пшеницы на отгрузку в порты. Железной дороге был отдан устный приказ, и два дня она принимала заявки на вагоны, но фактически вагоны не подавала. Кроме того, он считает незаконным, что таможне позволили брать зерно на экспертизу после начала загрузки партии на судно.

Украинская аграрная конфедерация, Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины отправили открытое обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой наладить функционирование рынка зерна.

3 августа вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что будет требовать, чтобы виновные в препятствовании экспорту зерна были наказаны.