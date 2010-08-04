Министру обороны таки грозит отставка?

Совет национальной безопасности и обороны может на своем заседании 20 августа рассмотреть вопрос отставки министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ.

Об этом пишет в сегодняшнем номере газета «Дело».

Издание отмечает, что главными вопросами, которые планируют обсудить члены СНБО 20 августа, станут состояние военно-промышленного комплекса и деятельность Министерства обороны. «Не исключено, что по его итогам министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ может лишиться своего поста», - пишет газета.

Издание прогнозирует, что помочь министру «уйти» могут депутаты - члены профильного комитета Верховной Рады. В частности, пишет газета, не исключает такого поворота событий член Партии регионов Анатолий КИНАХ, месяц назад назначенный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ главой Государственной комиссии при Президенте по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса. По мнению автора статьи, вероятнее всего, увольнение действующего министра будет аргументировано необходимостью провести кардинальные реформы в армии.

«На заседании 20 августа будут рассмотрены все предложения руководства Минобороны, в частности, и по среднесрочному планированию реформ в сфере обороны. Будут сделаны соответствующие кадровые выводы», - рассказал «Делу» А.КИНАХ. Вместе с тем он не ответил на вопрос о том, кто может возглавить ведомство в случае увольнения М.ЕЖЕЛЯ, и о том, согласился бы сам А.КИНАХ стать министром обороны. «Я не готов абстрактно говорить о таких важных вещах», - уклончиво ответил политик.

В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО уверен, что М.ЕЖЕЛЮ не избежать увольнения. «Уже и ЯНУКОВИЧУ, и АЗАРОВУ понятно: ЕЖЕЛЬ не даст новый импульс для реформ в армии. Говорить, что его заменит Александр КУЗЬМУК, я тоже не стал бы. Хотя он был на прошлом заседании СНБО и выступал там», - поделился А.ГРИЦЕНКО.

Секретарь профильного комитета парламента «регионал» Юрий САМОЙЛЕНКО считает, что лучшей кандидатуры на пост министра, чем А.КУЗЬМУК, не найти во всей Украине. «Он пользуется авторитетом генералитета и способен подойти к реформированию с умом», - уверен Ю.САМОЙЛЕНКО.

Газета напоминает, что А.КУЗЬМУК числился без пяти минут министром обороны во время формирования правительства Н.АЗАРОВА. Однако в последний момент перед назначением министра обороны в Верховной Раде В.ЯНУКОВИЧ сменил ранее утвержденную кандидатуру А.КУЗЬМУКА на М.ЕЖЕЛЯ. «Возможно, одной из причин этого стало то, что нужно было принимать решение по базированию Черноморского флота в Крыму. А ЕЖЕЛЬ - адмирал ВМС и знает эту тему глубоко», - считает Ю.САМОЙЛЕНКО.