Лидер Меджлиса: самозахват земель в Крыму не остановить

Лидер Меджлиса крымско-татарского народа сомневается в полном восстановлении справедливости в земельном вопросе в Крыму.

Об этом депутат от НУНС Мустафа Джемилев заявил в эфире 5 канала, комментируя заявления президента о том, что все незаконные решения о выделении земель должны быть аннулированы.

"Эти вопросы мы обсуждали еще с президентом Виктором Ющенко... За эти последние 6-7 лет, наверное, более десятка комиссий было. Выявляли огромное число нарушений, далеко не крымскими татарами, но все оставалось на месте", - сказал он.

Джемилев пояснил такую ситуацию тем, что в ходе проверок "выявляются очень интересные имена самых высших эшелонов власти как Крыма, так и Киева".

"Поэтому я очень сомневаюсь, что все-таки не законно и не справедливо полученная земля на территории Крыма будет возвращена государству", - подчеркнул он.

Лидер Меджлиса отметил, что согласно статистике Республиканского комитета по земельным ресурсам земельные самозахваты крымских татар составляют около 17% от общего количества самозахватов в Крыму.

"Но почему на языке у всех политиков именно самозахваты крымских татар? Оно просто позволяет оттеснить от себя те самозахваты тех земельных олигархов, которые действительно незаконно захватили землю", - сказал он.

В то же время, по его словам, самозахваты крымских татар происходят преимущественно на пустующих землях.

"Полностью восстановить справедливость в земельном вопросе, я думаю, уже не возможно. Потому, что вся земля там распаевана роздана и ничего там не осталось", - считает Джемилев.

Украинская правда