В Луганске на улице Буденного установили памятник «Писанковый лев».

Как сообщается на официальном сайте Луганской мэрии, монумент расписан яркими красками, подобно пасхальному яйцу.

По легенде, этот лев контролирует развитие ремесел, каждый, кто увидел его хоть раз, открывает в себе способности к творчеству.

Скульптуру создали и расписали во время арт-фестиваля «Парад львов», который проходил во Львове в прошлом году.

Жители Львова подарили памятник Луганску.

«Этот лев - подарок общины города Львова общине Луганска. Пусть он украсит ваш город! Пусть сближает всех людей нашей великой и красивой Родины!», - написано на табличке к скульптуре.