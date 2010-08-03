Янукович не понял, почему Меджлис отказался идти на встречу с ним

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не понимает причины неприхода руководства Меджлиса крымских татар на сегодняшнюю встречу с ним в Симферополе и совещание по стратегическому развитию Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам совещания и встречи с представителями крымскотатарских общественных организаций.

«Пусть этому (действиям Меджлиса – УНИАН) оценку дает крымскотатарский народ. Политизация непонятная для меня. К кому они в оппозиции: к населению Автономной республики Крым, к Автономной республике Крым? Мы никаких политических вопросов не рассматривали, мы рассматривали вопросы развития Крымской автономии, где проживает большое количество крымских татар, которые должны привлекаться к этой работе (к разработке стратегии Крыма – УНИАН)», - сказал Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, позиция, которую заняли сегодня руководители Меджлиса, «ведет в никуда».

«Я эту позицию не понимаю. Мне кажется, что такая позиция руководства Меджлиса не имеет никакой перспективы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, члены Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, являющиеся членами Меджлиса, отказались принимать участие в запланированной ранее на сегодня встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Соответствующее решение было принято на заседании президиума Меджлиса.

В заявлении президиума отмечается, что 13 мая 2010 года в Киеве состоялась встреча главы Меджлиса, народного депутата Украины Мустафы ДЖЕМИЛЕВА с Президентом, в ходе которой была достигнута договоренность о проведении в начале августа встречи В.ЯНУКОВИЧА с Советом представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины. На встрече планировалось обсудить наиболее актуальные вопросы, связанные с возвращением, обустройством и восстановлением прав крымскотатарского народа.

"К запланированной встрече Советом представителей крымскотатарского народа была проведена соответствующая подготовительная работа. Однако, накануне встречи были предприняты действия, идущие вразрез ранее принятому Президентом Украины решению о проведении заседания Совета представителей крымскотатарского народа. Так, вместо заседания Совета представителей крымскотатарского народа с участием Президента Украины была предложена "встреча с представителями крымскотатарского населения", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отметили, что "на эту переформатированную встречу, кроме руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и делегированных его Президиумом участников, оказались приглашенными не руководители большинства активно работающих и имеющих авторитет в Крыму влиятельных общественных организаций крымских татар, а представители двух-трех известных своей скандальностью общественно-политических образований, за которыми стоят лица, готовые ради своих амбиций к любым деструктивным действиям".

Президиум Меджлиса попросил В.ЯНУКОВИЧА назначить дату встречи с Советом представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины.