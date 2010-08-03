Янукович заявляет, что Россия и ЕС готовы вкладывать деньги в Крым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о заинтересованности Евросоюза и России в развитии Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Симферополе на совещании по стратегическому развитию автономии.

«По Автономной Республике Крым будет принята пилотная программа (Евросоюза – УНИАН)… Российская Федерация также готова принимать участие в развитии Крыма, во вложении инвестиций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сообщил, что на недавнем неформальном саммите Содружества Независимых Государств его участники также выражали готовность развивать регион.

«Многие президенты многих стран СНГ сказали, что они готовы принимать участие в инвестировании проектов по развитию автономии», - заявил глава государства.