Блоггер говорит, что не призывал к убийству: дай Бог здоровья Януковичу!

Украинский блоггер, которого вызывали правоохранители для объяснения относительно возможного покушения на президента Украины, был вынужден написать извинение за возможное оскорбление, хотя утверждает, что не имел цели никого оскорбить.

"Почему-то в прокуратуре и СБУ решили, что я призываю к убийству президента. Хотя я ни в коем случае не призывал. Дай Бог здоровья нашему президенту Януковичу - пусть живет до ста лет. Просто один или несколько моих записей в блоге были сделаны в эмоционально ожесточенном состоянии, которое может случиться с каждым", - отметил блоггер в интервью Би-Би-Си.

По словам Шинкаренко, его блог может найти только тот человек, который знает его адрес, или целенаправленно его разыскивает: "У меня было мало читателей. Мой блог не посвящен призывам к убийству или обидчивым характеристикам кого-либо. Он посвящен преимущественно искусству и литературе".

Блогер заявил, что действия СБУ и прокуратуры являются вмешательством в его частную жизнь.

"Я считаю, что это самое вмешательство в мой частный мир. .Я написал в своем объяснении, что если мои слова кого-то оскорбили, то я прошу не воспринимать их в обидчивом ключе - я извиняюсь за это и буду пытаться в будущем никого не обижать. Я официально как журналист никогда бы не говорил ничего подобного ни президенту, ни кому-либо вообще. Но я считаю, что мой блог - это мое частное пространство. И это все равно, что говорить такое на кухне. Я считаю, что очень много граждан Украины, может и половина, еще более крепкие высказывания себе позволяют у себя на кухне".

Служба безопасности Украины, в свою очередь, отвергла обвинение оппозиции в превышении полномочий и в притеснениях свободы высказываний в сети интернет.

Такие обвинения прозвучали от депутата БЮТ Андрея Шевченко. Он прокомментировал случай с блоггером Шинкаренко.

Спикер Службы безопасности Марина Остапенко сказала Би-Би-Си, что заданием СБУ является предупреждение возможных преступлений, в том числе и против высших должностных лиц Украины, и что Служба безопасности вместе с прокуратурой выполняли свои прямые обязанности.

На прошлой неделе Олег Шинкаренко сообщил, что к нему приходили служащие СБУ, которые вызвали его на собеседование и выразили недовольство содержанием его заметок о президенте Януковиче.

Впоследствии СБУ обнародовала заявление, в котором говорилось, что в заметках автора содержались, как там сказано, "угрозы относительно государственного деятеля".

Олег Шинкаренко также сообщает, что из его интернет-дневника неизвестно кем были изъяты заметки с упоминаниями о президенте Януковиче.

В последних заметках Олег Шинкаренко публиковал статьи с критикой украинской власти и недавнего визита в Украину российского Патриарха Кирилла.