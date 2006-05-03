Журналисты и депутаты определят приоритеты ВР в области свободы слова. Круглый стол

Заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО приглашает представителей Партии регионов, «Нашей Украины» и СПУ 4 мая принять участие в работе “круглого стола” “Приоритеты Верховной Рады нового созыва в сфере свободы слова и СМИ”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам одного из лидеров БЮТ, «наша команда хочет, чтобы Верховная Рада уже с первых дней своей работы начала решать проблемы демократизации украинских масс-медиа”. Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что представители Партии регионов, «Нашей Украины» и СПУ, которые планируют работать в парламентском комитете по вопросам свободы слова и информации, также завтра примут участие в обсуждении этой проблемы.

К участию в заседании “круглого стола” приглашены: народные депутаты Украины Н.ТОМЕНКО, Андрей ШЕВЧЕНКО (БЮТ); Эдуард ПРУТНИК (Партия регионов); Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Игорь ЖДАНОВ (“Наша Украина”); Леонид МОРДОВЕЦ (СПУ), а также представители медиа: Наталия ЛИГАЧЕВА (главный редактор «Телекритики»), Валерий ИВАНОВ (президент Академии украинской прессы), Александр ЧЕКМЫШЕВ (президент Комитета «Равенство возможностей»), Екатерина МЯСНИКОВА (исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей), Сергей ГУЗЬ (председатель Независимого медиа-профсоюза) и другие.

“Круглый стол” “Приоритеты Верховной Рады нового созыва в сфере свободы слова и СМИ” начнет свою работу 4 мая в 11.00 в пресс-центре «ЛигаБизнесИнформ» (ул. Т. Шамрыло, 23).