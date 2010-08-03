Осенью можно начать бизнес, не дожидаясь разрешений от чиновников

С 30 августа все предприниматели смогут начинать работать без документов разрешительного характера, если правительство не утвердит перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации.

Об этом заявила УНИАН глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя вступление в действие закона, вносящего изменения в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

По ее словам, принятый закон связан с введением декларативного принципа. Согласно этому принципу, субъект хозяйствования может осуществлять деятельность без получения документа разрешительного характера. Он только сообщает администратору или соответствующему разрешительному органу о соответствии его материально-технической базы требованиям законодательства.

По мнению главы профильного комитета, это самый серьезный реформаторский закон, принятый парламентом в сфере дерегуляции. «Через месяц предприниматели смогут работать, не дожидаясь разрешений, и чиновники не смогут блокировать предпринимательскую деятельность на стадии регистрации», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Законопроект был подготовлен комитетом Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства совместно с народными депутатами из разных фракций, представителями малого и среднего бизнеса, специалистами Госкомпредпринимательства, представителями общественности.

«Большой позитив декларативного принципа еще и в том, что предприниматели, получив для заполнения шаблон декларации, наконец-то поймут, какие требования выдвигает к ним законодательство. Ведь чиновники научились так запутывать людей, что те зачастую просто не понимают, что от них требуется», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2010 г. Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" об осуществлении хозяйственной деятельности на основании подачи декларации. За принятие данного решения проголосовали 272 народных депутата из 417, зарегистрированных в сессионном зале. Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.

Закон устанавливает право субъектов хозяйствования на проведение определенных действий на основании представления декларации, распространяется на все виды деятельности, не запрещенные законом. Перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации, в 30-тидневный срок определяется Кабинетом министров.

Законом предусмотрено: «…в случае неутверждения правительством на протяжении месяца со дня опубликования перечня определенных действий по осуществлению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельно, которые не могут вестись на основании предоставления декларации, субъект хозяйствования имеет право на ведение хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности по предоставлению декларации».