Вехи недели. Деньги от МВФ, зачистки по-киевски, коммунисты - «оппозиция» в коалиции
МВФ разбавил отпускное настроение украинских политиков. В Киеве продолжаются зачистки представителей команды Черновецкого. МВД - в центре автомобильного скандала...
МВФ разбавил отпускное настроение украинских политиков предоставлением нашей стране кредита. В Киеве продолжаются зачистки представителей команды Леонида Черновецкого. МВД оказалось в центре автомобильного скандала...
|Николай Азаров
Пока можно сказать, что в отличие от правительства Тимошенко кабинет Азарова готов выполнять непопулярные требования Фонда: с 1 августа на 50% выросла цена газа для бытовых потребителей. Можно прислушиваться к доводам премьера, утверждающего, что это повышение - последнее в обозримом будущем, и поверить, что все малоимущие получат субсидии. Важнее другое: страна должна получить не только повышение тарифов на коммунальные услуги, но и обоснование стоимости этих услуг, которые во многих городах высчитывают как Бог на душу положит. Надо сказать, что повышение тарифов в условиях, когда зарплаты миллионов украинцев не вышли на докризисный уровень покупательной способности может стать для Азарова куда опаснее, чем все мнимые интриги в депутатском корпусе по поводу его отставки. Если оппозиция осенью поднимет волну народного гнева, премьеру придется туго. Но и сегодня у Николая Яновича нет пространства для маневра: без денег МВФ украинской экономике придется туго, да и выбранный премьером в качестве непосредственного начальника Виктор Янукович полон решимости войти в историю как реформатор.
Леонид Черновецкий и Александр Попов
Впрочем, не все гладко и в рядах украинской милиции. Поводом для скандала стал роскошный Cadillac Escalade (такую же машину использовал во время своего пастырского визита по Украине патриарх Московский и Всея Руси Кирилл). Оппозиционеры утверждают, будто комфортабельный внедорожник был куплен специально для министра Анатолия Могилева. В МВД заверяют, что автомобиль служит для обслуживания иностранных делегаций и является подарком неизвестного спонсора. После того, как президентская администрация осуществила фактически контрольную закупку наркотических средств, можно поверить и в версию о неизвестном благотворителе. Жаль, что КПД милиции от подобных «подарков» не увеличивается.
|Владимир Литвин и Виктор Янукович
Не собираются покидать ряды коалиции и представители КПУ, хотя первый секретарь партии Петр Симоненко назвал коммунистов единственной оппозицией. Ничего удивительного – наследникам дедушки Ленина совсем не хочется разделять ответственность за повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Правда, в правительстве на гневные обращения партнеров по коалиции не отреагировали. Но и коммунисты покидать коалиционные ряды «на радость Тимошенко и Жвании» не собираются. Только вечный оппонент Симоненко, лидер крымского рескома КПУ Леонид Грач высказывается за выход из коалиционных рядов, но его призывы товарищи по партии привычно игнорируют.
Евгений Магда