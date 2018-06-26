Вехи недели. Деньги от МВФ, зачистки по-киевски, коммунисты - «оппозиция» в коалиции

Вехи недели. Деньги от МВФ, зачистки по-киевски, коммунисты - «оппозиция» в коалиции

17:22, 02 августа 2010
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МВФ разбавил отпускное настроение украинских политиков. В Киеве продолжаются зачистки представителей команды Черновецкого. МВД - в центре автомобильного скандала...

МВФ разбавил отпускное настроение украинских политиков предоставлением нашей стране кредита. В Киеве продолжаются зачистки представителей команды Леонида Черновецкого. МВД оказалось в центре автомобильного скандала...

Николай Азаров
Долгожданное известие пришло 28 июля из Вашингтона: совет директоров МВФ одобрил решение о предоставлении Украине кредита по программе stand by в размере 15, 15 миллиардов долларов сроком на 2,5 года. Часть средств – 1,9 миллиарда – наша страна получила немедленно, остальные транши будут предоставляться по результатам выполнения программы сотрудничества. Похоже, на этот раз в Фонде настроены жестко контролировать использование предоставленных средств. В украинской  власти тем временем развернулась борьба за право быть «кредитным триумфатором». Позиционирующий себя в качестве «укротителя МВФ» вице-премьер Сергей Тигипко  в очередной раз подчеркнул, что не собирается расставаться с портфелем вице-премьера по собственному желанию, а Николай Азаров предположил, что часть кредитных ресурсов могла бы быть использована на реализацию программ по энергосбережению.

Пока можно сказать, что в отличие от правительства Тимошенко кабинет Азарова готов выполнять непопулярные требования Фонда: с 1 августа на 50% выросла цена газа для бытовых потребителей. Можно прислушиваться к доводам премьера, утверждающего, что это повышение - последнее в обозримом будущем,  и поверить, что все малоимущие получат субсидии. Важнее другое: страна должна получить не только повышение тарифов на коммунальные услуги, но и обоснование стоимости этих услуг, которые во многих городах высчитывают как Бог на душу положит. Надо сказать, что повышение тарифов в условиях, когда зарплаты миллионов украинцев не вышли на докризисный уровень покупательной способности может стать для Азарова куда опаснее, чем все мнимые интриги в депутатском корпусе по поводу его отставки. Если оппозиция осенью поднимет волну народного гнева, премьеру придется туго. Но и сегодня у Николая Яновича нет пространства для маневра: без денег МВФ украинской экономике придется туго, да и выбранный премьером в качестве непосредственного начальника Виктор Янукович полон решимости войти в историю как реформатор.

Леонид Черновецкий и Александр Попов после заседания расширенной коллегии КГГА. Киев, 15 июня
Изменение политической ситуации почувствовали на себе чиновники столичной администрации. Сообщения с Крещатика после прихода туда в качестве и.о. главы КГГА Александра Попова все больше напоминают криминальную хронику: практически каждый день проходят задержания или выемки документов. Похоже, правоохранители, годами накапливавшие компрометирующую информацию, наконец-то получили возможность  ее реализовать путем возбуждения уголовных дел. Нельзя сказать, что задерживаются исключительно стрелочники, но самые знаковые фигуры в команде Черновецкого продолжают оставаться на свободе. Сам Леонид Михайлович по уже сложившейся традиции находится в отпуске и рискует вернуться в Киев к тому моменту, когда уже ничего решать не сможет.

Впрочем, не все гладко и в рядах украинской милиции. Поводом для скандала стал роскошный Cadillac Escalade (такую же машину использовал во время своего пастырского визита по Украине патриарх Московский и Всея Руси Кирилл). Оппозиционеры утверждают, будто комфортабельный внедорожник был куплен специально для министра Анатолия Могилева. В МВД заверяют, что автомобиль служит для обслуживания иностранных делегаций и является подарком неизвестного спонсора. После того, как президентская администрация осуществила фактически контрольную закупку наркотических средств, можно поверить и в версию о неизвестном благотворителе. Жаль, что КПД милиции от подобных «подарков» не увеличивается.

Владимир Литвин и Виктор Янукович во время богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе
Постарался напомнить о себе во время летнего затишья и Владимир Литвин. Спикер в интервью одному из информационных агентств высказался за завершение политической реформы и поддержал принятие закона о всеукраинском референдуме буквально в первые дни после возобновления работы парламента. С «царской» небрежностью Владимир Михайлович заверил, что его не интересует численность парламентской коалиции. Литвин понимает, что в непростых условиях работы Верховной Рады замена ее председателя маловероятна, а потому можно немного пошалить – в рамках коалиционных приличий.

Не собираются покидать ряды коалиции и представители КПУ, хотя первый секретарь партии Петр Симоненко назвал коммунистов единственной оппозицией. Ничего удивительного – наследникам дедушки Ленина совсем не хочется разделять ответственность за повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Правда, в правительстве на гневные обращения партнеров по коалиции не отреагировали. Но и коммунисты покидать коалиционные ряды «на радость Тимошенко и Жвании» не собираются. Только вечный оппонент Симоненко, лидер крымского рескома КПУ Леонид Грач высказывается за выход из коалиционных рядов, но его призывы товарищи по партии привычно игнорируют.

Евгений Магда

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