Праздничные мероприятия к Дню Победы в столице

В рамках празднования 61-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Киеве состоится ряд праздничных мероприятий с участием ветеранов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, 4 мая в 15.00 ветераны, военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины примут участие в театрализованном концертном действе «Поклон земной благодарности и уважения вам, победители – родные ветераны!», которое состоится в Международном центре культуры и искусств.

5 мая в 15.00 ряд военнослужащих Киевского гарнизона примет участие во встрече-приеме ветеранов Великой Отечественной войны, организованном руководством Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации.

6 мая в 14.30 в честь годовщины Великой Победы торжества состоятся также в Большом зале Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Предусматривается, что во время их проведения министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО вручит награды ветеранам Великой Отечественной войны, а также военнослужащим центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

9 мая в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в период с 8.00 до 10.30 ветераны, военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины примут участие в проведении ритуалов памяти.

В частности, делегация коллегии Министерства обороны Украины возложит венки и цветы к могиле Неизвестного солдата. Представители Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины отдадут дань уважения победителям возле памятника героям-танкистам. От Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины венки и гирлянды памяти будут возложены к стеле Победы. Кроме того, слушатели Национальной академии обороны Украины почтят воинов-победителей возле памятника генералу армии Н.Ф.Ватутину.

В тот же день военнослужащие Киевского гарнизона примут участие в торжественном прохождении по Крещатику. Планируется, что в колоннах будут идти также воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и военные музыканты. Личный состав Почетного караула будет выделен для несения флагов и штандартов фронтов, которые внесли весомый вклад в дело Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

В рамках празднования торжества будут проводиться также возле Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-45 годов». Здесь будет развернута палатка для почетных гостей, а также выставлены полевые кухни для угощения ветеранов «солдатской кашей».

Стоит отметить, что торжества, посвященные 61-й годовщине Великой Победы, состоятся также в городах Одесса, Львов, Винница, Чернигов, а также других местах постоянной дислокации войск. Кроме того, в Севастополе 9 мая состоится военный парад в честь 61-й годовщины Победы и 62-й годовщины освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков.