Депутат Шкутяк возглавил штаб «Нашей Украины» на Прикарпатье

Народный депутат от НУ-НС, председатель Ивано-Франковской областной организации партии «Наша Украина» Зиновий ШКУТЯК возглавил избирательный штаб «Нашей Украины» на местных выборах на Прикарпатье, которые состоятся 31 октября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на партийной конференции Ивано-Франковской областной организации.

З.ШКУТЯК в своем выступлении, критикуя «антиукраинскую власть» на общегосударственном уровне, поставил задачу перед партийцами не потерять Украину на местах. «Мы должны донести до избирателя единственный лозунг: мы должны удержать Украину на местах - ни больше, ни меньше, - подчеркнул З.ШКУТЯК. – И привести к власти на местах людей, которые не будут предавать и не пойдут против собственной совести. А будут работать на людей и Украину как независимое государство».

Конференция избрала делегатов на 5 съезд партии, который должен был состояться 21 августа. Как сообщил делегатам З.ШКУТЯК, 20 августа в Киеве состоится Совет партии «Наша Украина», на котором, очевидно, дату съезда перенесут на начало сентября.

Делегаты конференции вывели из состава областного Совета партийной организации народного депутата Украины Николая КРУЦЯ, который вошел в коалицию.

Также было принято Заявление по поводу высказываний мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА относительно статуса Севастополя. В документе на имя Президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады делегаты конференции требуют дать оценку этим высказыванием (что Севастополь всегда будет русским городом и из Крыма флот России никогда не уйдет – УНИАН) и запретить въезд в Украину Ю.ЛУЖКОВУ, который «посягает на территориальную целостность Украинского государства».