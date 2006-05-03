Крыжанивский видит себя Карпачевой

43 политические партии подписали меморандум о создании коалиции политических сил Украины

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве координатор новой коалиции политсил, Сергей КРЫЖАНИВСКИЙ.

По его словам, «на сегодня подписали меморандум 43 политические партии», в том числе большинство из них – это партии, не попавшие в новый состав парламента. В то же время присутствующая на пресс-конференции другой координатор коалиции, представитель НДП Людмила СУПРУН добавила, что завтра список партий будет уточнен и обнародован. По убеждению участников пресс-конференции, создание такого рода коалиции необходимо для того, чтобы вместе с другими политическими силами, которые по результатам выборов попали в новый состав парламента, а также при участии Президента, сесть за «круглый стол» и разработать стратегию и методы вывода Украины из политического и экономического кризиса, которые углубляются.

Комментируя результаты выборов и, в частности, те политические силы, которые попали в парламент, С.КРЫЖАНИВСКИЙ выразил мнение, что партии, попавшие в ВР, объединят свои позиции, поскольку, по его убеждению, все образования, которые впоследствии будут в новой ВР, будут формироваться исключительно на договоренностях между партиями, а не на законодательных принципах.

«Без объединения всех политических сил мы не сможем вывести Украину из кризиса», - отметил С.КРЫЖАНИВСКИЙ. При этом он отметил, что не потому, что он является человеком новым в политике, он намерен выдвигать свою кандидатуру на должность украинского омбудсмена после завершения срока работы на этом посту уполномоченного по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, которая, напомним, прошла по списку Партии регионов в Верховную Раду.