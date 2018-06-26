Азаров пообещал зачистить Лавру под резиденцию Кирилла?

Помехой стали музеи... Лаврские гостиницы будут принимать российских священников и политиков... Настоятель Лавры сам не прочь прибрать все музейные экспонаты... Чтобы понять, что происходит с выселением музеев в Киево-Печерской Лавре, следует задуматься над тем, какие отношения строит нынешняя власть с церковью.

Мы наблюдаем широко распиаренный рекламными компаниями визит предстоятеля РПЦ Кирилла с его рефренами о “российском мире”. И видим доказательства того, как глубоко теперешняя власть прониклась этой “идеей”.

Настолько глубоко, что премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с Кириллом заявляет: руководство страны успешно перестраивает православную веру и даже планирует до конца года выселить из Киево-Печерской Лавры все светские объекты.

Что же собирается выселять Азаров? Куда выселять? Ради чего?

БОГУЦКИЙ ПРИ КУЧМЕ ЗАСЕЛЯЛ ЗАПОВЕДНИК, ПРИ ЯНУКОВИЧЕ – РАССЕЛЯЕТ Чтобы узнать, что имел в виду господин Азаров, говоря о “всех светских объектах”, мы обратились к председателю Госкомитета по делам национальностей и религий Юрия Богуцкому, который присутствовал во время встречи премьера с московским гостем.

– При Кабмине действует комиссия по возвращению религиозным организациям и церквам имущества, которое в свое время было у них несправедливо забрано. Из Киево-Печерской Лавры в перспективе должны выехать организации, которые не относятся ни к церкви, ни к заповеднику, – рассказывает Богуцкий. – Есть Мыстецкий арсенал. Естественно, что с его обустройством некоторые музеи могут туда переместиться. Мы не говорим, что это бегом нужно сделать. Государство не допустит, чтобы кого-то выселяли на улицу. Никакого ажиотажа тут не нужно делать, проблема решается нормально, по-государственническому. Речь идет о том, чтобы создать им еще более благоприятные условия.

Напомним, 14 июня Кабмин принял решение, согласно которому руководители профильных министерств и ведомств обязаны “принять до 16 июля 2010 года меры относительно выселения с территории Киево-Печерской Лавры субъектов ведения хозяйства, деятельность которых не связана с деятельностью монастыря и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника”. Но пока еще никаких альтернативных помещений объектам, которые оказались перед угрозой выселения, не предлагают.

По словам прежнего гендиректора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, председателя Всеукраинской ассоциации музеев Сергея Кролевца из 56 тысяч квадратных метров зданий на территории Лавры, 20-25 тысяч метров занимают посторонние помещения, это 43% от всей площади. 41% всех зданий – церковные.

Интересно, что тот же Богуцкий, который в настоящее время занимается выселением из Лавры многочисленных учреждений, будучи министром культуры и туризма, сам заселил туда много “своих” структур.

– Юрий Богуцкий своими приказами заселил на территорию Киево-Печерской Лавры заведения, которые никакого отношения к ней не имели: редакцию журнала “Пам’ятки Украины”, Украинский центр культурных исследований, какой-то Центр дружбы, который занимался междунациональными отношениями, – рассказывает Сергей Кролевец. – Богуцкий забрал у заповедника готовое отреставрированное фондохранилище с комнатами-сейфами, сигнализацией и передал Академии руководящих кадров культуры и искусств. Помещения изъяли без решения Киевсовета. И сейчас там учатся студенты. Я подал в суд на академию, на решение министра. Конечно, я все суды проиграл. Кстати, сама Госслужба по вопросам национального культурного наследия вселена в помещение заповедника также в 2003 году – про министре Богуцком.

ИЗ ЦЕНТРА СПИДА СДЕЛАЮТ ДОМИК ДЛЯ КИРИЛЛА?

В “черный список” на выселение попала клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, в которой лечатся ВИЧ-инфицированные, расположенная на территории Лавры. Эта клиника – уникальное в Украине заведение. И не только по уровню медицинского обслуживания, оборудованию. Но и тем, что она построена без государственной поддержки, на средства всемирных организаций и фондов Всеукраинской сетью ВИЧ-инфицированных Украины. Это едва ли не единственный в Украине пример, когда миллионы долларов, которые выделялись еще до кризиса международными организациям, не были разворованы, а использованы именно на строительство клиники. Мы неоднократно бывали в этой больнице, встречались с пациентами и знаем что попасть туда может каждый Вич-инфицированный, направленный медицинскими заведениями из регионов. До сих пор Лавра и клиника прекрасно уживались на одной территории, тем более что больница примыкает к монастырю, а не находится внутри его. Но после приказа Азарова настоятель Лавры изменил свое мнение.

– Мне неприятно, например, что со мной живет человек, который гулял, получил все болезни, которые только можно получить, а я молюсь, прошу у Бога прощения, и чтобы меня кто-то наградил здесь, ходя по территории, – выразил свою позицию архиепископ Павел, настоятель Киево-Печерской Лавры – Мы, знаете, для центра Спида сделали памятник.

Наверно, в силу душевной чистоты владыка Павел не знает, что СПИД передается лишь половым путем или через шприц и что с Вич-инфицированными безопасно дышать одним воздухом. Он, очевидно, не ведает, что среди ВИЧ-инфицированных достаточно большой процент молодых мам, которые никогда не употребляли наркотиков и не знали других мужчин, кроме отца своего ребенка, который мог заразиться в юности. Но в любом случае владыке не подобало бы спешить с реализацией азаровского плана хотя бы из христианского милосердия, наследуя пример преподобных основателей Лавры Антония и Феодосия Печерских, которые никогда не заигрывали со светской властью. Даром что это были киевские князья, а не Янукович.

Больных на ВИЧ/СПИД такое отношение церковника, конечно, возмутило. Они решили любой ценой отстоять помещение, построенное еще 100 лет назад на деньги киевлян, которые предназначались именно на инфекционную больницу.

– Мы провели акцию протеста, зная, что клинику к приезду Кирилла могут разогнать, чтобы он ее «благословил» или под свою резиденцию, или под гостиницу для высоких гостей из России, которые приезжают в Лавру, – рассказывает заместитель председателя Координационного совета Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД Дмитрий Шерембей. – Нас это возмутило по ряду причин. Это все происходит за нашими спинами. К этому причастна церковь. В это лечебное заведение вложены миллионы долларов разными фондами мира для того, чтобы сделать его ведущей клиникой в Восточной Европе по лечению СПИДа. На сегодня она такой является. Аналогов ей нет нигде. Мне звонили люди из Кабмина с просьбой не выходить на акцию, мол, они все решат. Говорят, найдут компромиссное решение. Но не нужно рассказывать сказки, вроде бы в условиях жесткого кризиса построят какую-то клинику. У вас нет денег на элементарные препараты. А если Кабмин нашел какие-то лишние средства, то пусть он их потратит на тех ВИЧ-инфицированных детей, которым Минздрав не закупил необходимые лекарства.

За год в Центре СПИДА обслуживаются 8 тысяч человек из Украины. Туда везут пациентов, которым не могут помочь в регионах. Там функционируют палаты интенсивной терапии, лаборатории. Созданы современные комфортные условия.

– Раз они так волнуются, где Кириллу резиденцию выделить, то пусть депутаты потеснятся. Нас могут переселить в Феофанию, а депутатам найти какое-то другое место, – говорит Шерембей.

Однако министр здравоохранения Зиновий Мытник заверил: если клинику и будут переселять, то в соответствующее для этого помещение, “которое будет не хуже, а лучше”.

НАСТОЯТЕЛЬ ЛАВРЫ НЕ ПРОЧЬ ОСТАВИТЬ СЕБЕ МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

В время подготовки этого материала, мы разговаривали не только с руководством музея, но и с рядовыми работниками, которые рассказали нам некоторые вещи анонимно. Один из них сказал, что настоятель Киево-Печерской Лавры архиепископ Павел в Нижней Лавре создал свой музей истории Лавры и требует, чтобы экспонаты Киево-Печерского заповедника, связанные с Лаврой, были переданы ему, а это практически вся коллекция: старинные печатные издания, золотые и серебряные изделия семнадцатого века, старинное церковное шитье. «Учитывая, что государство у нас отделено от церкви, о дальнейшей судьбе экспонатов, если желание архиепископа осуществится, можно будет только догадываться, они будут обмениваться, будут передаваться, будут продаваться, и никто не сможет это отследить», - поделился с нами музейный работник.

Навести порядок в музеях давно пора. Музейщики считают, что необходимо провести учет помещений, проверить наличие скрытой аренды. На территории заповедника действительно довольно много посторонних организаций. По словам Кролевца, только Академия руководящих кадров занимает 6 тысяч квадратных метров...

В кандидаты на выселение попали и известные культурные заведения, размещенные на территории Лавры: музей книги и книгопечатания Украины, музей украинского народного декоративного искусства, музей театрального, музыкального и киноискусства Украины.

Взять хотя бы тот же музей книги. Формально – постороннее для Лавры помещение. Но он размещен в первой стационарной лаврской типографии, основанной архимандритом Елисеем Плетенецким. С 1615 года на протяжении трех веков тут рождались книги. Поэтому пребывание в этом помещении музея книги выглядит вполне естественно. Господин Кролевец также заверяет, если этот музей переедет на околицы Киева, “он потеряет не просто свой шарм, а свою сущность”.

Мнение музейщиков, которые оказались перед угрозой выселения одно: они против переезда, но если им будут предоставлены соответствующие помещения, они согласятся. А еще они советуют должностным лицам, которые с такой легкостью решают судьбу музеев, хотя бы раз их посетить.

Людмила Билоус, заместитель директора по научной работе Музея украинского народного декоративного искусства: Официально мы не получали информации о том, что наш музей на протяжении года будет отселен. Но эта идея не нова. Время от времени она возникала. Еще во времена Кучмы был издан соответствующий документ. Тогда эта тема как-то сошла на нет.

Понятно, что уничтожить такую коллекцию, как наша, думаю, ни у кого-то не поднимется рука. Этой коллекции свыше 110 лет. Ее формировало не одно поколение музейщиков. И спрятать это все в ящики, как это произошло с коллекцией Музея истории города Киева, не выйдет. У нас 77 тысяч экспонатов и очень много крупногабаритных предметов – свыше 1000 ковров, гобеленов, произведений деревянной скульптуры, керамика, стекло, фарфор и т.д. У нас лучшие коллекции произведений Приймаченко и Билокур. Нет такого помещения для музея, которое можно было бы нам предоставить для экспозиции.

О Мыстецьком арсенале (именно туда по отдельным версиям хотят выселить музеи) речь шла давно. В 2008 году мы заключили соглашение с Арсеналом о том, что там, на втором этаже, будет размещена наша экспозиция, а в будущем будет построено фондохранилище, куда впоследствии переедет музей. Я не думаю, что сегодняшнее руководство Арсенала хочет видеть там наш музей. Власть сменилась, и как там дальше будет решаться этот вопрос, – неизвестно. Помещение Арсенала не отремонтировано, нет ни отопления, ни освещения, никаких коммуникаций. Там даже крыши нет.

Мы не против переселения в том случае, если это будет настоящее музейное помещение. К тому же для перевозки такой коллекции, как наша, необходимо время и большое количество паковочного материала. Представьте, что значит перевезти 8 тысяч предметов фарфора и фаянса? Это делается очень долго, за один год это просто нереально. Люди, которые об этом говорят, абсолютно не владеют ситуацией. Они бы лучше пришли и ознакомились с музейной коллекцией. Те, кто это решает, не были в нашем музее.

Дмитрий Палий, заместитель директора Музея книги и книгопечатания Украины по научной работе: Мы еще не знаем, подпадаем ли под тот план переселения. У нас нет никаких официальных сообщений, даже в устной форме. Мы считаем вполне возможным сосуществование музеев и церкви на одной территорий. Это был бы лучший вариант.

Идея относительно Арсенала обсуждалась лишь в частных разговорах. Но никакой конкретики не предлагали.

Если предоставят новые помещения и будут соответствующие распоряжения, то мы люди подневольные, – будем выполнять.

Музей не создает препятствий для деятельности церкви. У нас мирные и тихие посетители. Если у нас происходят собственные музейные мероприятия, то мы это делаем тихо, чтобы верующим не создавать никаких неудобств. У нас никогда не было по этому поводу конфликтов или недоразумений. Мы мирно сосуществовали, проводили общие мероприятия.

Ирина Дробот, директор Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины: К идее переселения я отношусь негативно. Предложений пока никаких не было, ко мне никто лично не обращался.

У нас самые большие фонды в Украине (свыше 250 тысяч единиц), единственный музей в своем роде, он совсем не похож на другие помпезные музеи, где картины, книги. Мы имеем коллекцию небольшого формата – это афиши, программки. Для нас нужно особое оснащение. Мы бы не хотели, чтобы нас ожидала участь музея истории Киева. Не думаю, что огромный зал бывшего завода «Арсенал» может как-то помочь нашим коллекциям. Но если не будет ничего другого...

Мы здесь находимся с 1927 года, а не просто захотели и поселились. До сих пор все было нормально. Возможно, это связано с приездом Кирилла, а возможно, были такие планы и до того...

Мы не молчим. Уже написали письма и премьеру, и министру культуры. Ожидаем ответов.

Мне кажется, что наши чиновники вообще не знают, что есть такой музей.

Любовь Лищина, Елена Мигачева