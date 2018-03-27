Тейлор «вступит» Украину в НАТО?

Вчера Джордж Буш выдвинул кандидатуру Уильяма Тейлора на пост нового посла США в Украине. Дипломат в настоящее время является старшим консультантом при координаторе госдепартамента США по вопросам реконструкции и стабилизации. Слухи, которыми обычно питаются СМИ при подобных назначениях (сейчас говорили о якобы дано назревавшем недовольстве Госдепартамента США прежним послом), не подтвердились.

Наши источники в МИДе сообщили, что речь идет об обычной кадровой ротации. «В США строго блюдется принцип кадровой ротации через каждые два года, поскольку считается, что через два года посол начинает работать не на свою страну, а на страну пребывания, - объяснил УНИАНу опытный мидовский чиновник, дипломат со стажем, - Вообще логика Госдепа назначения посла в Украину очень проста. Сначала был Паскуаль, который очень осторожно, но вполне публично лелеял оппозицию в Украине, потом был Хербст, специалист по полуавторитарным режимам, православный американец, у которого русская жена – достаточно симпатичный образ американского дипломата для украинского общества. А что касается собственно персоналии Тейлора, то главное, в его биографии, он - выпускник военной академии и служил в сухопутных войсках США. Украина хочет в НАТО, общеизвестно, что Америка выступает главным лоббистом того, чтобы Украину туда приняли. Ведь, скажем, Германия и некоторые другие члены Альянса не склонны быстро принимать туда Украину. Тейлор, хоть и в невысоком звании, но военный, это вполне достаточно для роли координатора такой задачи, как вступление в НАТО».

Вадим Карасев, Институт Глобальных стратегий:

Я бы уже отошел от персонификации причин смены посольского корпуса на Украине. И тем более не объяснял бы это якобы промахами Хербста в его дипломатической миссии. Учитывая, что на Украине победила Помаранчевая революция и она начала демонстрировать самостоятельную внешнюю политику в прозападном направлении - все это на больших исторических весах может рассматриваться скорее как серьезный плюс американского посла. После Оранжевой революции и парламентских выборов Украина демонстрирует как намерения, так и реальные результаты по вхождению в новое европейское пространство. Хербст - посол постсоветских государств. Он был эффективным послом в Узбекистане, и был послом постсоветской Украины. А учитывая то, что Украина становится все менее постсоветской и в ней все меньше постсоветского наследия, и, что она начинает демонстрировать реальные намерения по вступлению в евроатлантическое пространство, а прежде всего украинским руководством рассматривается вопрос вступления нашего государства в НАТО где-то в период 2008-2010 годов, то, безусловно, им понадобился новый специалист уже не по постсоветским странам, а по государствам, которые уже выходят из постсоветского пространства и активно включаются в иные геополитчиеские и экономические суб- и макрорегионы. Вот почему требуется новый посол, который бы сейчас принял эстафету от предыдущего посла и энергично занялся с позиции американских интересов анализом и украинской ситуации и украинских перспектив, связанных с европейским, южно-европейским, восточно-европейским, каспийско-черноморским и так далее направлениями европейской политики. Иные задачи требуют иных людей. Если Украина уже решила задачу, отказавшись от постсоветского наследия, теперь она мучительно и непросто решает задачу включенности в новоевропейские структуры, в задачи по формированию новоевропейского субрегиона. А смена задач требует смены кураторов и реализаторов таких задач. Я бы не сводил смену посла к ошибкам и приобретениям каких-то фигур. Новые задачи требуют иной дипломатии и иных дипломатов.

В свое время смена продумывание перспектив энергетической политики России на постсоветском пространстве сделали возможным приход на посольскую должность в Украине Виктора Черномырдина. Это не было спонтанным решением российского руководства, оно принималось с учетом тех перспектив, которые сегодня стали нефтегазовой реальностью на постсоветском пространстве. Американцы готовятся к 2008, 2009, 2010 году, когда станут реальными сроки вступления Украины в НАТО, когда будут президентские выборы, когда пройдут новые парламентские выборы и нужно готовить дипломатический инструментарий для решения новых задач американкой внешней политики.

Вячеслав Фесенко, политолог, кандидат философских наук, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента:

Не нужно искать тайных и глубоких смыслов в новом назначении. Хербст выполнил свою миссию. Он обеспечил реализацию американских интересов на Украине, в частности, обеспечив переход Украины, от полуавторитарного к более демократическому режиму. Задача номер один выполнена. Задача, которая будет стоять перед новым послом, это – закрепление демократических преобразований в Украине, и содействие США этим процессам, продвижение Украины в НАТО и форсирование этого процесса.

Для Америки Украина не входит в число первоочередных приоритетов. Роль ее, конечно, возросла за последние годы и для американской дипломатии наша страна является одним из форпостов ее политики в Восточной Европе, но если брать глобальные приоритеты, то не Украина сейчас является объектом номер один для Госдепартамента США. Нам тяжело понять мотивацию Госдепа, когда они меняют посла. Тут работает целый комплекс причин и чем новый посол будет отличаться от Хербста я думаю, мы увидим в процессе его работы.